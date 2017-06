Рефери: «Я не увидел удары ниже пояса от Уорда. Это моя ошибка»

Рефери Тони Уикс, который обслуживал поединок Сергея Ковалева и Андре Уорда, признал ошибочным решение остановить поединок в восьмом раунде, и засчитать россиянину поражение техническим нокаутом.

«После просмотра повтора, должен признать свою ошибку – я не увидел удары ниже пояса. Я остановил бой, потому что Ковалев не защищал себя. Если бы я увидел, что эти удары пришлись низко, то не стал бы останавливать бой. Это моя ошибка», – написал Уикс в Twitter.

I am being criticised a lot unjustly. I have watched the replay and have to admit I was wrong I missed the lowblows from Ward #WardKovalev2

I stopped the fight due to Kovalev not protecting himself had I saw the shots were low I would not have stopped the fight. My mistake