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Украинец Муслимов вышел в 1/8 чемпионата Европы

Три украинских боксера преодолели стадию 1/16 финала

  • 18.06.2017 12:32
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segodnya.ua
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Украинец Рамазан Муслимов, выступающий в тяжелом весе (до 91 кг) раздельным решением судей победил поляка Игора Якубовского, и вышел в 1/8 финала чемпионата Европы по боксу, который проходит в Харькове.

Следующим соперником украинца станет ирландец Дэррен О’Нилл, прошедший 1/16 финала без боя. Поединок состоится 20 июня.

Напомним, ранее первую стадию соревнований преодолели Евгений Барабанов (до 69 кг) и  Магер Оганисян (до 64 кг)

Источник — Sport.ua

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