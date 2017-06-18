Украинец Муслимов вышел в 1/8 чемпионата Европы

Украинец Рамазан Муслимов, выступающий в тяжелом весе (до 91 кг) раздельным решением судей победил поляка Игора Якубовского, и вышел в 1/8 финала чемпионата Европы по боксу, который проходит в Харькове.
Следующим соперником украинца станет ирландец Дэррен О’Нилл, прошедший 1/16 финала без боя. Поединок состоится 20 июня.
Напомним, ранее первую стадию соревнований преодолели Евгений Барабанов (до 69 кг) и Магер Оганисян (до 64 кг)
Источник — Sport.ua
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