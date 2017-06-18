Сергей КОВАЛЕВ: «Почему судья остановил бой? У меня не железные яйца»

Россиянин Сергей Ковалев на пресс-конференции после боя с Андре Уордом еще раз раскритиковал решения судьи в ринге. Рефери остановил поединок в конце восьмого раунда и присудил победу американцу после серии в его исполнении, часть из которых пришлась ниже пояса.
– Он не нанес мне серьезных повреждений, – сказал Ковалев. – Я устал, но был готов продолжать. Это же бокс! Я не могу понять, что произошло. Почему судья остановил бой? Причем Уорд несколько раз по ходу поединка бил мне ниже пояса. У меня не железные яйца.
Источник — Спорт-Экспресс в России
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Не пам'ятаю, щоб брати Кличко чи Ломаченко з Усиком били своїх суперників так підло нижче пояса
ну так надо ж цапу,искать что-то в оправдание...яйца не там,головаизваты...может ещё что придумает,главное чтоб аборигены мокшебурятии в это поверили
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