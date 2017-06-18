Сергей КОВАЛЕВ: «Почему судья остановил бой? У меня не железные яйца»

Россиянин Сергей Ковалев на пресс-конференции после боя с Андре Уордом еще раз раскритиковал решения судьи в ринге. Рефери остановил поединок в конце восьмого раунда и присудил победу американцу после серии в его исполнении, часть из которых пришлась ниже пояса.

– Он не нанес мне серьезных повреждений, – сказал Ковалев. – Я устал, но был готов продолжать. Это же бокс! Я не могу понять, что произошло. Почему судья остановил бой? Причем Уорд несколько раз по ходу поединка бил мне ниже пояса. У меня не железные яйца.