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Сергей КОВАЛЕВ: «Почему судья остановил бой? У меня не железные яйца»

Российский боксер прокомментировал поражение американцу

  • 18.06.2017 12:59
  • 871 просмотров
  • 7 комментария
Метки
izvestia.kiev.ua. Сергей Ковалев и Андре Уорд
© izvestia.kiev.ua. Сергей Ковалев и Андре Уорд

Россиянин Сергей Ковалев на пресс-конференции после боя с Андре Уордом еще раз раскритиковал решения судьи в ринге. Рефери остановил поединок в конце восьмого раунда и присудил победу американцу после серии в его исполнении, часть из которых пришлась ниже пояса.

– Он не нанес мне серьезных повреждений, – сказал Ковалев. – Я устал, но был готов продолжать. Это же бокс! Я не могу понять, что произошло. Почему судья остановил бой? Причем Уорд несколько раз по ходу поединка бил мне ниже пояса. У меня не железные яйца.

Источник — Спорт-Экспресс в России

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Комментарии
    serge1234
    online
      serge1234, 18.06.2017 13:04
    +3
    От клоун жжет. Что ты там до боя говорил, трепач. Отвечай за базар, а не скули. Сам за руки хватал. И попал он пару раз по бандажу, эта баба уже про яйца сказку придумала.
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    Yaroslav Polishchuk
      Yaroslav Polishchuk, 18.06.2017 13:04
    +1
    Нікого не буду захищати, але Уорд - "брудний" боксер...
    Не пам'ятаю, щоб брати Кличко чи Ломаченко з Усиком били своїх суперників так підло нижче пояса
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    airwolf77
    online
      airwolf77, 18.06.2017 13:05
    -1
    истерит бурятин....плохому танцору и яйца мешают
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    airwolf77
    online
      airwolf77, 18.06.2017 13:09
    -1
    serge1234, 18.06.2017 13:04
    От клоун жжет. Что ты там до боя говорил, трепач. Отвечай за базар, а не скули. Сам за руки хватал. И попал он пару раз по бандажу, эта баба уже про яйца сказку придумала.
    ну так надо ж цапу,искать что-то в оправдание...яйца не там,головаизваты...может ещё что придумает,главное чтоб аборигены мокшебурятии в это поверили
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    serge1234
    online
      serge1234, 18.06.2017 13:12
    +3
    Вата, просто нужно признать, что Ковалев тупой панчер и он никогда не будет иметь много шансов с такими умными боксерами, как Уорд. Плана Б, у него нет. Только колотушкой попасть. УСЕ. Отодвиньте его The Ring в конец топ-10, а через поединок вообще уберите. Он не заслуживает там быть, лузер и трепач.
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    serge1234
    online
      serge1234, 18.06.2017 13:13
    +3
    airwolf77, 18.06.2017 13:09

    ну так надо ж цапу,искать что-то в оправдание...яйца не там,головаизваты...может ещё что придумает,главное чтоб аборигены мокшебурятии в это поверили
    Да, такое впечатление это для срусских отмазы придумывают.
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    serge1234
    online
      serge1234, 18.06.2017 13:25
    +3
    Кстати, видел вью бывшего тренера Ковалева. Он говорил, что Ковалев рассказывал ему, что все знает, всем владеет, запонтился. Вот мы и видели это сегодня.
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