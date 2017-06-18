Тренер Уорда: «Андре может выиграть у Джошуа»

Вирджил Хантер – наставник чемпиона мира по версиям WBA Super, IBF и WBO в полутяжелом весе (до 79,4 кг) Андре Уорда – после второй победы своего подопечного над Сергеем Ковалевым, заявил, что американский боксер в будущем может встретиться с действующим обладателем титулов WBA Super, IBF и IBO в супертяжелом дивизионе Энтони Джошуа.



По словам Хантера, он не сомневается в боксерских навыках Уорда и уверен, что Андре может выиграть у Джошуа.



«В сражениях с более крупным парнем, размеры не имеют значения, - цитирует Хантера Вoxingnewsonline. – Имеет значение умение. И только оно. Если вы получите хотя бы один шанс сделать бой конкурентным для себя, вы им воспользуетесь. Именно поэтому Андре сейчас там, где находится. Я хотел бы, чтобы он сразился с Энтони Джошуа. Сейчас не шучу, а говорю очень серьезно. Думаю, что это был бы очень интересный бой. Я считаю, что Андре может выиграть у Джошуа. Но бои делают стили. Для Андре переход в крузервейт будет пустой тратой времени. Это просто ненужная чехарда».