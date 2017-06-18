Рефери боя Ковалев – Уорд признал остановку поединка ошибочной

Рефери второго боя между Андре Уордом и Сергеем Ковалевым – Тони Уикс, работавший в 2015 году на поединке между Владимиром Кличко и Тайсоном Фьюри, заявил, что ошибся с остановкой поединка американца и россиянина в восьмом раунде.

В этой трехминутке Уорд попал справа и потряс Ковалева, бросился на добивание, нанеся несколько ударов по корпусу, некоторые из которых пришлись ниже пояса. Рефери, приняв во внимание тот факт, что Ковалев практически перестал отвечать, остановил бой, зафиксировав победу Уорда техническим нокаутом в восьмом раунде. Позже, судья признал свою ошибку.



«Я посмотрел повтор боя и должен признать свою ошибку – я не увидел эти удары ниже пояса. Я остановил бой, потому что Ковалев не защищал себя. Если бы я увидел, что эти удары пришлись низко, то не стал бы останавливать бой. Это моя ошибка», – написал Уикс в своем «Твиттере».