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Рефери боя Ковалев – Уорд признал остановку поединка ошибочной

Тони Уикс не увидел удары Андре ниже пояса

  • 18.06.2017 15:32
  • 901 просмотров
  • 5 комментария
Метки
klitschko-brothers.com
© klitschko-brothers.com

Рефери второго боя между Андре Уордом и Сергеем Ковалевым – Тони Уикс, работавший в 2015 году на поединке между Владимиром Кличко и Тайсоном Фьюри, заявил, что ошибся с остановкой поединка американца и россиянина в восьмом раунде.

В этой трехминутке Уорд попал справа и потряс Ковалева, бросился на добивание, нанеся несколько ударов по корпусу, некоторые из которых пришлись ниже пояса. Рефери, приняв во внимание тот факт, что Ковалев практически перестал отвечать, остановил бой, зафиксировав победу Уорда техническим нокаутом в восьмом раунде. Позже, судья признал свою ошибку.

«Я посмотрел повтор боя и должен признать свою ошибку – я не увидел эти удары ниже пояса. Я остановил бой, потому что Ковалев не защищал себя. Если бы я увидел, что эти удары пришлись низко, то не стал бы останавливать бой. Это моя ошибка», – написал Уикс в своем «Твиттере».

Источник — Klitschko-brothers

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Комментарии
    Footballboy
      Footballboy, 18.06.2017 15:42
    +3
    Эту новость распространили все новостные агенства цапков. Значит брехня.
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    Вячеслав Антонов
      Вячеслав Антонов, 18.06.2017 15:55
    -6
    Footballboy, 18.06.2017 15:42
    Эту новость распространили все новостные агенства цапков. Значит брехня.
    А ещё это сообщил в своём твиттере судья,значит ты клоун.
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    Graider
      Graider, 18.06.2017 16:04
    +3
    треба було дать добить, згоден
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    bullyUA
      bullyUA, 18.06.2017 16:13
    +2
    Русских сейчас ниже пояса только ленивый не бьет. И поделом. Отдайте Крым и Донбасс, Ю. Осетию Абхазию, приднестровье, свалите из Сирии, верните неустойку и компенсацию семьям погибших и может мокселей перестанут бить по яйцам.
    К Ковалеву нормально отношусь, но ему приходится расплачиваться своими яйцами за действия солнцевеликого карлика.
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    Tramp2017
      Tramp2017, 18.06.2017 16:25
    0
    bullyUA, 18.06.2017 16:13
    Русских сейчас ниже пояса только ленивый не бьет. И поделом. Отдайте Крым и Донбасс, Ю. Осетию Абхазию, приднестровье, свалите из Сирии, верните неустойку и компенсацию семьям погибших и может мокселей перестанут бить по яйцам.
    К Ковалеву нормально отношусь, но ему приходится расплачиваться своими яйцами за действия солнцевеликого карлика.
    А кого-то "весь мыр" сношает во всех формах, включая извращенные, в прямом и переносном смысле, подвесив морковку в виде безвиза.
    Каждому свое, как-то так.
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