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Василий ЛОМАЧЕНКО: «Уорд весь бой бил ниже пояса»

Украинский боксер поделился впечатлениями о победе американца над Сергеем Ковалевым

  • 18.06.2017 19:29
  • 2129 просмотров
  • 15 комментария
Метки
allboxing.ru. Василий Ломаченко
© allboxing.ru. Василий Ломаченко

Украинский боксер Василий Ломаченко прокомментировал победу Андре Уорда над Сергеем Ковалевым.

«Это спорт. У нас есть правила. Уорд весь бой бил ниже пояса. Я не знаю, почему рефери остановил этот бой. Он должен был остановить бой и сказать Уорду, чтобы он прекратил бить ниже пояса», – сказал Ломаченко.

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Комментарии
    slava_novogorsku
    online
      slava_novogorsku, 18.06.2017 20:30
    -4
    Вася спасибо тебе большое, я думаю Сереге важна твоя поддержка. Но ты будь осторожен, а то как и Саня превратишься в изгоя и ватника и как они Саню называют, хороший боксёр , а человек говно. А тебе среди них ещё жить. Ещё раз тебе спасибо, никогда в тебе не сомневался. Удачи тебе и побед, счастье тебе и твоей семье.
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    Иван Верещагин
      Иван Верещагин, 18.06.2017 20:34
    +2
    Я не знаю, почему рефери остановил этот бой. Он должен был остановить бой и сказать Уорду, чтобы он прекратил бить ниже пояса», – сказал Ломаченко.
    ----------------------------
    Думаю авторитет Ломаченко ни у кого не вызывает сомнения...
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    Arius.
    online
      Arius., 18.06.2017 20:37
    -2
    slava_novogorsku, 18.06.2017 20:30
    Вася спасибо тебе большое, я думаю Сереге важна твоя поддержка. Но ты будь осторожен, а то как и Саня превратишься в изгоя и ватника и как они Саню называют, хороший боксёр , а человек говно. А тебе среди них ещё жить. Ещё раз тебе спасибо, никогда в тебе не сомневался. Удачи тебе и побед, счастье тебе и твоей семье.
    Поверь, нормальные люди солидарны с Ломаченко, а то что на этом сайте рассадник "ура патриотов", которым главное не как на родине дела, а как у рашки - "ну то такэ"! Ломик наша гордость, больше бы с ним новостей, а то чуть что о боксе, так Джошуа, Фьюри и Кличко
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    Tyigena
    online
      Tyigena, 18.06.2017 20:39
    +3
    slava_novogorsku, 18.06.2017 20:30 -1Вася спасибо тебе большое,
    парнокопытное вот все интервью -VASYL LOMACHENKO REACTS TO ANDRE WARD VS SERGEY KOVALEV 2. HoopJab Boxing(https://www.youtube.com/watch?v=PLMQtkmgLm8)
    переведи и тогда бульбы пускай-а вырванная фраза.это по вашему,по рашистки(ну типа про снегирей и клаптэка земли и двух рабов)
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    vladi_goal
      vladi_goal, 18.06.2017 20:43
    +1
    slava_novogorsku, 18.06.2017 20:30
    Вася спасибо тебе большое, я думаю Сереге важна твоя поддержка. Но ты будь осторожен, а то как и Саня превратишься в изгоя и ватника и как они Саню называют, хороший боксёр , а человек говно. А тебе среди них ещё жить. Ещё раз тебе спасибо, никогда в тебе не сомневался. Удачи тебе и побед, счастье тебе и твоей семье.
    А не Саня ли гопак нарезал и оселедець делал? Просто нужно быть последовательным, а не хитрожопым любителем популярности и денег.
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    Arius.
    online
      Arius., 18.06.2017 20:49
    -2
    Ломаченко такого же УоРОДА почуствовал на себе ( солидо - король яиц ), вот и судит адекватно! А вот кто из них победил, абсолютно мне пох, так как оба мне безразличны!
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    slava_novogorsku
    online
      slava_novogorsku, 18.06.2017 20:53
    -3
    Сходи проспись, перебухал наверное , у тебя везде снегири и рабы и мальчики, что ты скидываешь лошадь тухлодырая, это, что интервью?))) дереволаз
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    slava_novogorsku
    online
      slava_novogorsku, 18.06.2017 20:55
    -5
    Arius., 18.06.2017 20:37
    slava_novogorsku, 18.06.2017 20:30
    Вася спасибо тебе большое, я думаю Сереге важна твоя поддержка. Но ты будь осторожен, а то как и Саня превратишься в изгоя и ватника и как они Саню называют, хороший боксёр , а человек говно. А тебе среди них ещё жить. Ещё раз тебе спасибо, никогда в тебе не сомневался. Удачи тебе и побед, счастье тебе и твоей семье.

    Поверь, нормальные люди солидарны с Ломаченко, а то что на этом сайте рассадник "ура патриотов", которым главное не как на родине дела, а как у рашки - "ну то такэ"! Ломик наша гордость, больше бы с ним новостей, а то чуть что о боксе, так Джошуа, Фьюри и Кличко
    Да я знаю. Поэтому и благодарю Васю, хотя его позиция может ему и боком выйти.
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    Bogdan Bogdan
      Bogdan Bogdan, 18.06.2017 20:55
    +1
    незрозуміло набуя лому цей мордорянин
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    Сергей Нагиев
      Сергей Нагиев, 18.06.2017 21:00
    +2
    Лом сам от яйцебоя сильно пострадал, теперь всем таким сильно сопереживает.
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    serge1234
    online
      serge1234, 18.06.2017 21:03
    +2
    Уорд пару раз в бандаж приложил, рефери, кстати, показал, что нужно выше бить. Срусский клоун хватал руками не раз, в захваты чистые. Так что если ты сам грязный бой проповедуешь, уж изволь получить по яйцам Да посмотрите половину боев Льюиса. Гранта он держал и бил, Вита тоже, на Тайсона лег, когда нокаутировал. Холи головой всю дорогу бил, Тайсон по ушам и почкам любил. Это профи бокс. Тут несколько иные правила, удары по почкам не замечаются, ниже пояса тоже особо не судятся, если только не явно и уж куда ниже бандажа. И Ковалев против остановки сразу не протестовал, вот когда отдышался, свет увидел, тогда опять хвост распушил
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    Arius.
    online
      Arius., 18.06.2017 21:04
    -3
    slava_novogorsku, 18.06.2017 20:55
    Arius., 18.06.2017 20:37
    slava_novogorsku, 18.06.2017 20:30 Вася спасибо тебе большое, я думаю Сереге важна твоя поддержка. Но ты будь осторожен, а то как и Саня превратишься в изгоя и ватника и как они Саню называют, хороший боксёр , а человек говно. А тебе среди них ещё жить. Ещё раз тебе спасибо, никогда в тебе не сомневался. Удачи тебе и побед, счастье тебе и твоей семье. Поверь, нормальные люди солидарны с Ломаченко, а то что на этом сайте рассадник "ура патриотов", которым главное не как на родине дела, а как у рашки - "ну то такэ"! Ломик наша гордость, больше бы с ним новостей, а то чуть что о боксе, так Джошуа, Фьюри и Кличко

    Да я знаю. Поэтому и благодарю Васю, хотя его позиция может ему и боком выйти.
    Адекватных Украинцев в разы больше, чем больных на голову, так что ничем ему не вылезет это интервью, да и он всегда держал нейтралитет в этом дерьме между странами, его дело спорт, а не политика, за что ему огромное уважение! Гордость и пример для всей страны!
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    Tyigena
    online
      Tyigena, 18.06.2017 21:06
    +2
    slava_novogorsku, 18.06.2017 20:53 что ты скидываешь лошадь тухлодырая, это, что интервью?)))----------
    парнокопытное,это и есть то ,из чего такое же тупое вырвало кусочек!это Василий после боя говорил, так что ,парнокопытноне переведешь
    так что сиди и не писти !
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    serge1234
    online
      serge1234, 18.06.2017 21:07
    +2
    Arius., 18.06.2017 21:04

    Адекватных Украинцев в разы больше, чем больных на голову, так что ничем ему не вылезет это интервью, да и он всегда держал нейтралитет в этом дерьме между странами, его дело спорт, а не политика, за что ему огромное уважение! Гордость и пример для всей страны!
    А мне просто этого дерьмо Ковалев неприятен. Он вызывает отвращение своим поведением вне ринга. Что-то там махал Макгрегору, чесал, что он ЧМ в трех категориях, хотя таковым уже не является после 1 боя с Уордом, кричал, что он Уорду карьеру закончит. А на деле понты дешевые. Уорд его вчистую перебоксировал.
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    Arius.
    online
      Arius., 18.06.2017 21:11
    -1
    serge1234, 18.06.2017 21:07
    Arius., 18.06.2017 21:04
    Адекватных Украинцев в разы больше, чем больных на голову, так что ничем ему не вылезет это интервью, да и он всегда держал нейтралитет в этом дерьме между странами, его дело спорт, а не политика, за что ему огромное уважение! Гордость и пример для всей страны!

    А мне просто этого дерьмо Ковалев неприятен. Он вызывает отвращение своим поведением вне ринга. Что-то там махал Макгрегору, чесал, что он ЧМ в трех категориях, хотя таковым уже не является после 1 боя с Уордом, кричал, что он Уорду карьеру закончит. А на деле понты дешевые. Уорд его вчистую перебоксировал.
    Адекватное мнение, если оно вне политики ! Мне просто на обоих сугубо пох, а вот мнение Лома, очень уважаю!
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