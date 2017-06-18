Василий ЛОМАЧЕНКО: «Уорд весь бой бил ниже пояса»

Украинский боксер Василий Ломаченко прокомментировал победу Андре Уорда над Сергеем Ковалевым.
«Это спорт. У нас есть правила. Уорд весь бой бил ниже пояса. Я не знаю, почему рефери остановил этот бой. Он должен был остановить бой и сказать Уорду, чтобы он прекратил бить ниже пояса», – сказал Ломаченко.
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Думаю авторитет Ломаченко ни у кого не вызывает сомнения...
парнокопытное вот все интервью -VASYL LOMACHENKO REACTS TO ANDRE WARD VS SERGEY KOVALEV 2. HoopJab Boxing(https://www.youtube.com/watch?v=PLMQtkmgLm8)
переведи и тогда бульбы пускай-а вырванная фраза.это по вашему,по рашистки(ну типа про снегирей и клаптэка земли и двух рабов)
Вася спасибо тебе большое, я думаю Сереге важна твоя поддержка. Но ты будь осторожен, а то как и Саня превратишься в изгоя и ватника и как они Саню называют, хороший боксёр , а человек говно. А тебе среди них ещё жить. Ещё раз тебе спасибо, никогда в тебе не сомневался. Удачи тебе и побед, счастье тебе и твоей семье.
Поверь, нормальные люди солидарны с Ломаченко, а то что на этом сайте рассадник "ура патриотов", которым главное не как на родине дела, а как у рашки - "ну то такэ"! Ломик наша гордость, больше бы с ним новостей, а то чуть что о боксе, так Джошуа, Фьюри и Кличко
slava_novogorsku, 18.06.2017 20:30 Вася спасибо тебе большое, я думаю Сереге важна твоя поддержка. Но ты будь осторожен, а то как и Саня превратишься в изгоя и ватника и как они Саню называют, хороший боксёр , а человек говно. А тебе среди них ещё жить. Ещё раз тебе спасибо, никогда в тебе не сомневался. Удачи тебе и побед, счастье тебе и твоей семье. Поверь, нормальные люди солидарны с Ломаченко, а то что на этом сайте рассадник "ура патриотов", которым главное не как на родине дела, а как у рашки - "ну то такэ"! Ломик наша гордость, больше бы с ним новостей, а то чуть что о боксе, так Джошуа, Фьюри и Кличко
Да я знаю. Поэтому и благодарю Васю, хотя его позиция может ему и боком выйти.
парнокопытное,это и есть то ,из чего такое же тупое вырвало кусочек!это Василий после боя говорил, так что ,парнокопытноне переведешь
так что сиди и не писти !
Адекватных Украинцев в разы больше, чем больных на голову, так что ничем ему не вылезет это интервью, да и он всегда держал нейтралитет в этом дерьме между странами, его дело спорт, а не политика, за что ему огромное уважение! Гордость и пример для всей страны!
Адекватных Украинцев в разы больше, чем больных на голову, так что ничем ему не вылезет это интервью, да и он всегда держал нейтралитет в этом дерьме между странами, его дело спорт, а не политика, за что ему огромное уважение! Гордость и пример для всей страны!
А мне просто этого дерьмо Ковалев неприятен. Он вызывает отвращение своим поведением вне ринга. Что-то там махал Макгрегору, чесал, что он ЧМ в трех категориях, хотя таковым уже не является после 1 боя с Уордом, кричал, что он Уорду карьеру закончит. А на деле понты дешевые. Уорд его вчистую перебоксировал.
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