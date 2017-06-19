Кубрат Пулев отстоял ничью в шахматном матче с Анатолием Карповым

Официальный претендент на титул чемпиона мира в супертяжелом весе по линии IBF, болгарский боксер Кубрат Пулев принял участие в сеансе одновременной игры с экс-чемпионом мира по шахматам Анатолием Карповым.

Кроме боксера в своеобразном турнире на 10 досках, который прошел в здании Высшего Судебного Совета Болгарии, приняли участие также футболист Христо Йовов, молодые шахматные надежды страны Надя Тонтчева и Константин Георгиев.

Как сообщает БГНЕС, свою партию с Карповым Пулев завершил вничью. «У него хорошая защита, он просто все блокирует, — прокомментировал результат матча Пулев. – Мы сошлись на ничьей».