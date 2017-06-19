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Кубрат Пулев отстоял ничью в шахматном матче с Анатолием Карповым

Болгарский боксер сумел не проиграть экс-чемпиону мира по шахматам

  • 19.06.2017 16:51
  • 556 просмотров
  • 2 комментария
Метки
klitschko-brothers.com
© klitschko-brothers.com

Официальный претендент на титул чемпиона мира в супертяжелом весе по линии IBF, болгарский боксер Кубрат Пулев принял участие в сеансе одновременной игры с экс-чемпионом мира по шахматам Анатолием Карповым.

Кроме боксера в своеобразном турнире на 10 досках, который прошел в здании Высшего Судебного Совета Болгарии, приняли участие также футболист Христо Йовов, молодые шахматные надежды страны Надя Тонтчева и Константин Георгиев.

Как сообщает БГНЕС, свою партию с Карповым Пулев завершил вничью. «У него хорошая защита, он просто все блокирует, — прокомментировал результат матча Пулев. – Мы сошлись на ничьей».

Источник — Klitschko-brothers

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Комментарии
    Андрей Штогрин
      Андрей Штогрин, 19.06.2017 17:39
    +6
    Слушал на прошлой недели интервью карпова, человек к сожалению потерян, его спросили о командире беркута который 12 июня уже разгонял митинг в москве, он говорит что это нормально, ведь беркут не стрелял в людей, а их жгли нацисты, НАТО хотело захватить крым, росия спасла его, еще он ездит по всему миру и рассказывает что крым исконно руская земля, а хрущев преступник, украинцы братский народ просто одурманеный пропагандой и тд. и тп. Стандартный набор.
    Ссылка
    Artur Sarhsyan
    online
    Artur Sarhsyan, 19.06.2017 18:19
    0
    Андрей Штогрин, 19.06.2017 17:39
    Слушал на прошлой недели интервью карпова, человек к сожалению потерян, его спросили о командире беркута который 12 июня уже разгонял митинг в москве, он говорит что это нормально, ведь беркут не стрелял в людей, а их жгли нацисты, НАТО хотело захватить крым, росия спасла его, еще он ездит по всему миру и рассказывает что крым исконно руская земля, а хрущев преступник, украинцы братский народ просто одурманеный пропагандой и тд. и тп. Стандартный набор.
    Карпов всегда был "любимчиком" властей, в противовес Каспарову.
    Ссылка
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