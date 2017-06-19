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Ігор ЖДАНОВ: «У голови комітету держдуми РФ Дегтярьова істерика»

Міністр молоді та спорту України відповів на заяву щодо позбавлення країни міжнародних змагань

  • 19.06.2017 17:26
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Sport.ua. Игорь Жданов
© Sport.ua. Игорь Жданов

Міністр молоді та спорту України Ігор Жданов прокоментував заяву росіян щодо позбавлення України права на проведення всіх міжнародних змагань.

«У голови комітету з фізкультури і спорту окупаційної держдуми РФ такого собі пана Дегтярьова – істерика. Вимагає від світової спортивної спільноти «завершувати з міжнародними змаганнями в Україні». Формальний привід таких заяв – абсолютно законні дії Державної прикордонної служби України, яка відмовила у в’їзді на територію України одному з російських боксерів, який незаконно відвідував наш Крим.

Перше і найголовніше: Україна і надалі буде жорстко реагувати на порушення правил перетину наших міжнародно-визнаних кордонів. Ми не будемо впускати на територію України тих, хто незаконно відвідував окупований Росією #Крим. Неважливо, спортсмени вони, артисти, актори, бізнесмени, громадські діячі, політики чи ще хтось. Грубо порушили українське законодавство – несіть за це відповідальність.

Друге: тих російських спортсменів, які не порушували українських законів, спокійно пропускали в Україну для участі в офіційних чемпіонатах Європи зі стрибків у воду та боксу.

Третє: щодо «завершувати з міжнародними змаганнями в Україні». Істерика зрозуміла. Спільними зусиллями Мінмолодьспорту та усієї нашої спортивної громади великий #спорт повертається в Україну. А у Росії, навпаки, відбирають майже усі чемпіонати та етапи кубків Європи і світу через колосальні порушення антидопінгових правил.

Тому не заздріть, Дегтярьов, ми тільки розпочали. Україна – не Росія. Ми й надалі готові гостинно приймати міжнародні змагання та проводити їх на високому рівні», – написав Жданов у Facebook.

Источник — Facebook.com

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