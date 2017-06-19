Кубрат ПУЛЕВ: «Не сбрасывайте Кличко со счетов»

Официальный претендент на титул чемпиона мира в супертяжелом весе по линии IBF, болгарский боксер Кубрат Пулев рассказал о своей готовности ждать поединка с чемпионом мира Энтони Джошуа, а также поделился мнением относительного возможного реванша между британцем и в Владимиром Кличко.

По словам Пулева, боя с Джошуа он готов ждать даже до марта следующего года, если в течении ближайших дней Владимир Кличко объявит о своем решении относительно матча-реванша. «Готов ждать до февраля или марта, если бой с Джошуа не произойдет до конца этого года. Но, думаю, что в эти дни станет известно решение Кличко. Международная боксерская федерация дала время украинцу, чтобы он определился с этим боем», - цитируют Пулева болгарские СМИ.

Сам Кубрат считает, что Владимира рано списывать со счетов, а в ринге может произойти все, что угодно. «Это бокс, и вы никогда не можете сказать, как закончится поединок. Не сбрасывайте Кличко со счетов, потому что он может выиграть. Опыт может сыграть свою роль, не говоря уже и о силе. Он может извлечь уроки из первого боя. Если я был бы на его месте, я проводил бы матч-реванш. Но все зависит от Владимира, его настроя и команды».