Войти или Зарегистрироваться
Вход на сайт
Зарегистрироваться или Напомнить пароль
Меню

Владимир Кличко популярнее сборной Украины по футболу

Украинский супертяж собирает у телеэкранов больше зрителей, чем матчи национальной команды

  • 19.06.2017 19:38
  • 189 просмотров
  • 0 комментария
Метки
klitschko-brothers.com. Владимир КличкоВладимир Кличко
© klitschko-brothers.com. Владимир КличкоВладимир Кличко

Состоявшийся 29 апреля поединок украинского боксера Владимира Кличко с Энтони Джошуа в прямом эфире посмотрели около 4,4 миллионов телезрителей. Это больше, чем собирал каждый матч сборной Украины по футболу в отборочном турнире ЧМ-2018.
 
Владимир Кличко остается самым популярным спортсменом страны, обойдя даже национальную сборную по футболу. Об этом свидетельствует официальные данные телеканалов и сведения, собранные из неофициальных источников. Правда, в наш своеобразный рейтинг не вошел пока что последний матч «сине-желтых» - выездной поединок в Тампере против команды Финляндии. Впрочем, и имеющихся данных вполне достаточно, чтобы сделать определенные выводы.

Так, по информации телеканала «Интер», транслировавшего бой Кличко – Джошуа, доля трансляции составила 43,9% по массовой аудитории 18+ (Украина) и 37% среди зрителей 18-54 в крупных городах. Во второй половине боя доля среди зрителей 18+ (Украина) превышала 50%. На «Интере» прямую трансляцию боя посмотрели около 4,4 млн телезрителей. Выездной матч сборной Украины против команды Хорватии, транслировавшийся на телеканале «Украина» получил рейтинг 5,0, при доле в 15,46%. Что касается остальных матчей, то поединок Украина – Исландия (канал «Украина»), по неофициальным данным, посмотрели 2,3 млн. зрителей. Украина – Косово - 2,673 млн зрителей, а Украина – Финляндия - 2,48 млн.

Если говорить о матчах сборной Украины на Евро-2016 – самом знаковом футбольном событии прошлого года, то поединок «сине-желтых» с Германией собрал рейтинг - 13,47% и долю – 40,94%. Игра Украина – Северная Ирландия имела рейтинг в 9,35%, при доле в 35,92%. Встреча сборных Украины и Польши - рейтинг трансляции – 7,78%, доля – 30,75%.

Источник — Klitschko-brothers

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.