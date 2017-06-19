Владимир Кличко популярнее сборной Украины по футболу

Состоявшийся 29 апреля поединок украинского боксера Владимира Кличко с Энтони Джошуа в прямом эфире посмотрели около 4,4 миллионов телезрителей. Это больше, чем собирал каждый матч сборной Украины по футболу в отборочном турнире ЧМ-2018.
Владимир Кличко остается самым популярным спортсменом страны, обойдя даже национальную сборную по футболу. Об этом свидетельствует официальные данные телеканалов и сведения, собранные из неофициальных источников. Правда, в наш своеобразный рейтинг не вошел пока что последний матч «сине-желтых» - выездной поединок в Тампере против команды Финляндии. Впрочем, и имеющихся данных вполне достаточно, чтобы сделать определенные выводы.
Так, по информации телеканала «Интер», транслировавшего бой Кличко – Джошуа, доля трансляции составила 43,9% по массовой аудитории 18+ (Украина) и 37% среди зрителей 18-54 в крупных городах. Во второй половине боя доля среди зрителей 18+ (Украина) превышала 50%. На «Интере» прямую трансляцию боя посмотрели около 4,4 млн телезрителей. Выездной матч сборной Украины против команды Хорватии, транслировавшийся на телеканале «Украина» получил рейтинг 5,0, при доле в 15,46%. Что касается остальных матчей, то поединок Украина – Исландия (канал «Украина»), по неофициальным данным, посмотрели 2,3 млн. зрителей. Украина – Косово - 2,673 млн зрителей, а Украина – Финляндия - 2,48 млн.
Если говорить о матчах сборной Украины на Евро-2016 – самом знаковом футбольном событии прошлого года, то поединок «сине-желтых» с Германией собрал рейтинг - 13,47% и долю – 40,94%. Игра Украина – Северная Ирландия имела рейтинг в 9,35%, при доле в 35,92%. Встреча сборных Украины и Польши - рейтинг трансляции – 7,78%, доля – 30,75%.
Источник — Klitschko-brothers
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