Сиренко выиграл второй бой на профи-ринге нокаутом на 20-й секунде

Перспективный украинский супертяжеловес Владислав Сиренко (2-0, 2 КО) одержал свою вторую победу на профессиональном ринге, нокаутировав в первом раунде конголезца Пето Капелу (0-2, 0 КО).
Как сообщил тренер Сиренко Джеймс Али Башир, второй соперник в профессиональной карьере Сиренко смог продержаться против него всего 20 секунд.
Башир также подтвердил первоначальные планы команды Сиренко провести еще один поединок до конца июня - как и предыдущие два, третий бой Владислава на профи-ринге пройдет в Южной Африке.
Источник — Boxingnews
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