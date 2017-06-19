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Сиренко выиграл второй бой на профи-ринге нокаутом на 20-й секунде

Перспективный украинский супертяжеловес нокаутировал конголезца Пето Капелу

  • 19.06.2017 22:16
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boxingnews.com.ua. Джеймс Али Башир и Владислав Сиренко
© boxingnews.com.ua. Джеймс Али Башир и Владислав Сиренко

Перспективный украинский супертяжеловес Владислав Сиренко (2-0, 2 КО) одержал свою вторую победу на профессиональном ринге, нокаутировав в первом раунде конголезца Пето Капелу (0-2, 0 КО).

Как сообщил тренер Сиренко Джеймс Али Башир, второй соперник в профессиональной карьере Сиренко смог продержаться против него всего 20 секунд.

Башир также подтвердил первоначальные планы команды Сиренко провести еще один поединок до конца июня - как и предыдущие два, третий бой Владислава на профи-ринге пройдет в Южной Африке.

Источник — Boxingnews

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