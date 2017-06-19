ЛЕФФЛЕР: «Шансы на продолжение Владимиром карьеры - 50 на 50»

Исполнительный директор промоутерской компании К2 Promotions Том Леффлер сказал в комментарии Sky Sports, что экс-чемпион мира в супертяжелом весе украинец Владимир Кличко пока не определился с тем, собирается ли он продолжать свою спортивную карьеру.
«Если он уйдет после этого боя, то, учитывая его достижения в супертяжелом дивизионе, лучшего ухода и не придумаешь - это был просто невероятный бой
Я думаю, что шансы на продолжение Владимиром карьеры - 50 на 50. Каждый раз, когда я с ним говорю об этом, кажется, что он разрывается наполовину в этом вопросе. Но мы, конечно, примем любое его решение. Если он согласится на бой-реванш, фаны с нетерпением будут ждать этого поединка», - сказал Том Леффлер.
Источник — Boxingnews
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