Украинские боксеры завоевали четыре лицензии на чемпионат мира-2017 года по боксу.
Назар Куротчин (до 49 кг), Виктор Выхрист (+91 кг), Дмитрий Замотаев (до 52 кг) и Евгений Барабанов (до 69 кг) вышли в 1/4 финала чемпионата Европы, который проходит в Харькове.
Дмитрий Замотаев единогласным решением судей победил представителя Молдовы Даниила Платоновского - 5:0. Евгений Барабанов сумел одолеть боснийца Арема Фетаховича. Назар Куротчин победил азербайджанца Масуда Юсифзада судейским решение 4:0, а Виктор Выхрист держал досрочную победу над ирландцем Дином Гардинером во втором раунде.
Напомним, из украинских боксеров с турнира выбыл только Мгер Огонисян.
Бой Дмитрия Замотаева:
Бой Виктора Выхриста:
Источник — Sport.ua
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