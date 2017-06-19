Украинские боксеры завоевали четыре лицензии на чемпионат мира-2017 года по боксу.

Назар Куротчин (до 49 кг), Виктор Выхрист (+91 кг), Дмитрий Замотаев (до 52 кг) и Евгений Барабанов (до 69 кг) вышли в 1/4 финала чемпионата Европы, который проходит в Харькове.

Дмитрий Замотаев единогласным решением судей победил представителя Молдовы Даниила Платоновского - 5:0. Евгений Барабанов сумел одолеть боснийца Арема Фетаховича. Назар Куротчин победил азербайджанца Масуда Юсифзада судейским решение 4:0, а Виктор Выхрист держал досрочную победу над ирландцем Дином Гардинером во втором раунде.

Напомним, из украинских боксеров с турнира выбыл только Мгер Огонисян.

Бой Дмитрия Замотаева:

Бой Виктора Выхриста: