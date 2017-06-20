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Брайант ДЖЕННИНГС: «В поражении Кличко главную роль сыграл возраст»

Владимир уже не тот, что раньше, считает его бывший соперник

  • 20.06.2017 09:54
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klitschko-brothers.com. Энтони Джошуа и Владимир Кличко
© klitschko-brothers.com. Энтони Джошуа и Владимир Кличко

Экс-соперник Владимира Кличко, американский боксер Брайант Дженнингс заявил, что главная причина поражения украинца в бою с чемпионом мира по версиям WBA, IBF и IBO в супертяжелом весе Энтони Джошуа – возраст.

Как рассказал Дженнингс, который в 2015-м году прошел все 12 раундов боя с Кличко, Владимир даже в бою с ним не был уже столь грозным и опасным бойцом, наводившим ужас на супертяжелый вес.

«Не преуменьшая заслуг Джошуа, сейчас Владимир – уже не тот Кличко, - цитирует Дженнинга Вoxingnews. – Вероятно, он уже был не тем бойцом, когда я сражался с ним, но его победа все перевесила. Кличко все делал хорошо, но у Джошуа есть потенциал и время для роста, и, думаю, именно он в будущем будет доминировать в дивизионе. Его бой с Владимиром был очень ярким и захватывающим. Но люди уже видят постаревшего Владимира. Даже вы можете дискредитировать мой бой с ним, сказав, что Кличко уже не тот».

По мнению Дженнингса, рецепт победы для Джошуа в возможном матче реванше с Владимиром Кличко предельно прост – британец должен навязывать давление и спуртовать с первых секунд боя. «В матче-реванше, если он состоится, все, что должен сделать Джошуа – просто прыгнуть на Кличко. Это очень действенно. Просто прыгай на неге, ударь его несколько раз. На мой взгляд, первый бой дал Джошуа уверенность. Кроме того, мне кажется, что в повторном бою Джошуа будет еще лучше подготовлен физически. Он выйдет более уверенным и сделает тоже, что и в первом бою. Кличко не любит драться под давлением и в ближнем бою. Он любит работать с дистанции. Но сокращайте ее, сражайтесь с ним. В бою с Кличко у меня была правильная стратегия, но я не думаю, что сделал достаточно, чтобы хорошо выполнить эту работу. Но кто-то другой, с такой же стратегией мог бы справиться с ней лучше».

Источник — Klitschko-brothers

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