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Энтони ДЖОШУА: «В бою с Кличко Фьюри просто отбегал 12 раундов»

Британский боксер назвал победу своего соотечественника над украинцем «скучной»

  • 20.06.2017 10:35
  • 180 просмотров
  • 1 комментария
Метки
klitschko-brothers.com
© klitschko-brothers.com

Чемпион мира по версиям WBA, IBF и IBO в супертяжелом весе, британский боксер Энтони Джошуа заявил, что фанаты будут помнить его победу над Кличко, а не выигрыш у украинца Тайсона Фьюри, поскольку «Цыганский Король» не рискнул драться с Владимиром.

Так Джошуа ответил на выпады Фьюри, заявлявшего ранее о том, что именно он является настоящим чемпионом мира, поскольку не потерял свои титулы в ринге.

«В бою с Кличко Фьюри не бросал удары, он не стал сражаться, - рассказал Джошуа в интервью Sky Sports. – Он просто отбегал все 12 раундов. Это скучно. Это не победа. После этого выигрыша, его акции не поднялись. Через несколько лет спросите у болельщиков, чей бой с Кличко они будут помнить».

По словам Джошуа, он уверен, что его бой с Фьюри хотят увидеть поклонники бокса, однако Энтони не стал говорить о том, будет ли «Цыганский Король», если все-таки выйдет против него в ринг. «Спросите об этом у его тренера, я не знаю, как он попытается победить меня».

Источник — Klitschko-brothers

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Комментарии
    Elblanko
    online
      Elblanko, 20.06.2017 11:03
    0
    Так само отбігає, пацан.... І в тебе пояси забере.
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