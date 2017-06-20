Энтони ДЖОШУА: «В бою с Кличко Фьюри просто отбегал 12 раундов»

Чемпион мира по версиям WBA, IBF и IBO в супертяжелом весе, британский боксер Энтони Джошуа заявил, что фанаты будут помнить его победу над Кличко, а не выигрыш у украинца Тайсона Фьюри, поскольку «Цыганский Король» не рискнул драться с Владимиром.

Так Джошуа ответил на выпады Фьюри, заявлявшего ранее о том, что именно он является настоящим чемпионом мира, поскольку не потерял свои титулы в ринге.

«В бою с Кличко Фьюри не бросал удары, он не стал сражаться, - рассказал Джошуа в интервью Sky Sports. – Он просто отбегал все 12 раундов. Это скучно. Это не победа. После этого выигрыша, его акции не поднялись. Через несколько лет спросите у болельщиков, чей бой с Кличко они будут помнить».

По словам Джошуа, он уверен, что его бой с Фьюри хотят увидеть поклонники бокса, однако Энтони не стал говорить о том, будет ли «Цыганский Король», если все-таки выйдет против него в ринг. «Спросите об этом у его тренера, я не знаю, как он попытается победить меня».