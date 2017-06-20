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Андре УОРД: «Я сломал Ковалева ментально и физически»

Американец раскрыл рецепт победы над российским боксером

  • 20.06.2017 10:45
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klitschko-brothers.com. Андре Уорд
© klitschko-brothers.com. Андре Уорд

Чемпион мира по версиям IBF, WBA и WBO в полутяжелом весе американец Андре Уорд заявил, что просто сломал росиянинна Сергея Ковалева в матче-реванше:

«Когда я увидел, как он реагирует на удары по корпусу около линии пояса, я понял, что он в моих руках. Потом я потряс его ударом в голову, после чего нужно было выбирать правильные удары, чтобы добить его. Один из ударов пришелся в пояс и потряс его. Ковалев не отвечал, и рефери решил остановить бой. Я думаю, это просто очевидно, что я сломал его как ментально, так и физически», - сказал Андре Уорд.

Источник — Boxingnews

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