Андре УОРД: «Я сломал Ковалева ментально и физически»

Чемпион мира по версиям IBF, WBA и WBO в полутяжелом весе американец Андре Уорд заявил, что просто сломал росиянинна Сергея Ковалева в матче-реванше:



«Когда я увидел, как он реагирует на удары по корпусу около линии пояса, я понял, что он в моих руках. Потом я потряс его ударом в голову, после чего нужно было выбирать правильные удары, чтобы добить его. Один из ударов пришелся в пояс и потряс его. Ковалев не отвечал, и рефери решил остановить бой. Я думаю, это просто очевидно, что я сломал его как ментально, так и физически», - сказал Андре Уорд.