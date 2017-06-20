Сергей КОВАЛЕВ: «Отдаю должное Уорду, но точка не поставлена»

Экс-чемпион мира в полутяжелом весе 34-летний россиянин Сергей Ковалев заявил о том, что в реванше его соперник — Андре Уорд — был лучше, чем в их первом поединке.

«Признаю, в реванше Уорд был лучше, чем в первом бою, — написал Ковалев в своем Инстаграме. — Нужно отдать ему должное, что он сделал домашнюю работу на «пятерку», показав этим самым свой профессионализм и дисциплину. Но он не поставил точку в нашем противостоянии. Я дрался против двоих в ринге... Я еще вернусь!».