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Сергей КОВАЛЕВ: «Отдаю должное Уорду, но точка не поставлена»

Экс-чемпион мира признал, что Андре Уорд был лучше в матче-реванше

  • 20.06.2017 18:09
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  • 1 комментария
Метки
The Sweet Science. Сергей Ковалев
© The Sweet Science. Сергей Ковалев
Экс-чемпион мира в полутяжелом весе 34-летний россиянин Сергей Ковалев заявил о том, что в реванше его соперник — Андре Уорд — был лучше, чем в их первом поединке.
 
«Признаю, в реванше Уорд был лучше, чем в первом бою, — написал Ковалев в своем Инстаграме. — Нужно отдать ему должное, что он сделал домашнюю работу на «пятерку», показав этим самым свой профессионализм и дисциплину. Но он не поставил точку в нашем противостоянии. Я дрался против двоих в ринге... Я еще вернусь!».

Источник — Allboxing.ru

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Комментарии
    airwolf77
    online
      airwolf77, 20.06.2017 18:19
    +2
    наглый какцап...счёт на табло...иди боярышника накати,балаболка
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