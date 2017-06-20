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Промоутер прояснил вопрос с реваншем Кличко - Джошуа

Шансы на проведение матча-реванша - 50 на 50

  • 20.06.2017 18:18
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УНИАН. Энтони Джошуа и Владимир Кличко
© УНИАН. Энтони Джошуа и Владимир Кличко
Промоутер компании К2 Том Леффлер сообщил о том, что украинский боксер Владимир Кличко еще не решил, стоит ли ему проводит реванш против британца Энтони Джошуа.
 
Леффлер отметил, что лучшего повода завершить карьеру у боксера из Украины не будет после такого поединка, который он провел против британца. 
 
«Полагаю, шансы на организацию реванша - 50 на 50. Каждый раз, когда я говорю с ним, он настроен по-разному», - добавил промоутер.
 
Недавно промоутер Джошуа заявил, что следующим соперником его клиента вероятнее всего будет Кличко. Украинец заявил, что скоро объявит о своем решении по поводу возможного реванша с британцем.

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