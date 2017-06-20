Промоутер прояснил вопрос с реваншем Кличко - Джошуа

Промоутер компании К2 Том Леффлер сообщил о том, что украинский боксер Владимир Кличко еще не решил, стоит ли ему проводит реванш против британца Энтони Джошуа.

Леффлер отметил, что лучшего повода завершить карьеру у боксера из Украины не будет после такого поединка, который он провел против британца.

«Полагаю, шансы на организацию реванша - 50 на 50. Каждый раз, когда я говорю с ним, он настроен по-разному», - добавил промоутер.

Недавно промоутер Джошуа заявил, что следующим соперником его клиента вероятнее всего будет Кличко. Украинец заявил, что скоро объявит о своем решении по поводу возможного реванша с британцем.