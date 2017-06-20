Чемпіонат Європи. Збірна України завоювала перші ліцензії на ЧС

Четвертий день чемпіонату Європи з боксу ознаменувався відразу чотирма путівками на майбутній чемпіонат світу в Гамбурзі 2017 року для української команди. Перепустку на світову першість отримали:



• 49 кг – Назар Куротчин

• 52 кг – Дмитро Замотаєв

• 69 кг – Євген Барабанов

• +91 кг – Віктор Вихрист

Першим з успішними виступами хлопців привітав Президент федерації боксу України (ФБУ) Володимир Продивус: «Вітаю спортсменів з першими перемогами на чемпіонаті Європи. Але ще більш хочу передати теплі привітання тренерському складу, який зміг виховати гідну команду. Я з нетерпінням чекаю півфінальних і фінальних поєдинків і впевнений, що сильні боксерські традиції, а також ті неймовірні зусилля, які вкладені в команду, приведуть нас до медалей ».

Нагадаємо, що чемпіонат Європи проходить в Харкові та є відбірковим на чемпіонат світу. Загалом 80 боксерів, по 8 з кожної вагової категорії, отримають перепустку на світову першість.

Дмитро Шенцев, перший віце-президент ФБУ зазначив, що йому особливо приємно, як харків'янину, що Харків вже став «щасливим» для чотирьох українських боксерів.

«Черговий день чемпіонату Європи ознаменувався відразу чотирма перемогами хлопців з національної збірної України, і всі чотири перемоги стали путівками на чемпіонат світу-2017, який відбудеться в Гамбурзі цієї осені. Але попереду ще найважливіші дні змагань і не варто розслаблятися », - зазначив Дмитро Шенцев.