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Чемпіонат Європи. Збірна України завоювала перші ліцензії на ЧС

Четверо українців отримали перепустки на чемпіонат світу

  • 20.06.2017 18:24
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ФБУ
© ФБУ
Четвертий день чемпіонату Європи з боксу ознаменувався відразу чотирма путівками на майбутній чемпіонат світу в Гамбурзі 2017 року для української команди. Перепустку на світову першість отримали:
 
• 49 кг – Назар Куротчин
• 52 кг – Дмитро Замотаєв
• 69 кг – Євген Барабанов
• +91 кг – Віктор Вихрист
 
Першим з успішними виступами хлопців привітав Президент федерації боксу України (ФБУ) Володимир Продивус: «Вітаю спортсменів з першими перемогами на чемпіонаті Європи. Але ще більш хочу передати теплі привітання тренерському складу, який зміг виховати гідну команду. Я з нетерпінням чекаю півфінальних і фінальних поєдинків і впевнений, що сильні боксерські традиції, а також ті неймовірні зусилля, які вкладені в команду, приведуть нас до медалей ».
 
Нагадаємо, що чемпіонат Європи проходить в Харкові та є відбірковим на чемпіонат світу. Загалом 80 боксерів, по 8 з кожної вагової категорії, отримають перепустку на світову першість.
 
Дмитро Шенцев, перший віце-президент ФБУ зазначив, що йому особливо приємно, як харків'янину, що Харків вже став «щасливим» для чотирьох українських боксерів.
 
«Черговий день чемпіонату Європи ознаменувався відразу чотирма перемогами хлопців з національної збірної України, і всі чотири перемоги стали путівками на чемпіонат світу-2017, який відбудеться в Гамбурзі цієї осені. Але попереду ще найважливіші дні змагань і не варто розслаблятися », - зазначив Дмитро Шенцев.

Источник — Федерация бокса Украины

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