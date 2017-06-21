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Результат боя Ригондо – Флорес могут отменить

Нокаут в поединке произошел уже после гонга

  • 21.06.2017 07:39
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klitschko-brothers.com
© klitschko-brothers.com

Атлетическая комиссия штата Невада (NSAC) может отменить результат боя чемпиона мира во втором легчайшем весе Гильермо Ригондо и Мойзера Флореса. Ригондо нокаутировал Флореса в первом раунде, однако решающий удар был нанесен после гонга.

Тогда, напомним, после 10 минут принятия решения Ригондо объявили победителем боя. «Мы представим этот эпизод комиссионерам, чтобы решить, отменять ли решение. Рефери рекомендовал изменить результат на «не состоялся», так как Ригондо нанёс этот удар не намеренно. Отменить решение может только комиссия. Если всё пойдёт хорошо, мы проведём слушание в пятницу», — цитирует директора NSAC Боба Беннета «Чемпионат» со ссылкой USA Today.

Источник — Klitschko-brothers

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