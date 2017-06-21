Результат боя Ригондо – Флорес могут отменить

Атлетическая комиссия штата Невада (NSAC) может отменить результат боя чемпиона мира во втором легчайшем весе Гильермо Ригондо и Мойзера Флореса. Ригондо нокаутировал Флореса в первом раунде, однако решающий удар был нанесен после гонга.

Тогда, напомним, после 10 минут принятия решения Ригондо объявили победителем боя. «Мы представим этот эпизод комиссионерам, чтобы решить, отменять ли решение. Рефери рекомендовал изменить результат на «не состоялся», так как Ригондо нанёс этот удар не намеренно. Отменить решение может только комиссия. Если всё пойдёт хорошо, мы проведём слушание в пятницу», — цитирует директора NSAC Боба Беннета «Чемпионат» со ссылкой USA Today.