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Тайсон ФЬЮРИ: «Джошуа, ты – искусственный нигериец»

Британский боксер пообещал поднять флаг Нигерии после победы над своим соотечественником

  • 21.06.2017 08:28
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klitschko-brothers.com. Тайсон Фьюри
© klitschko-brothers.com. Тайсон Фьюри

Экс-чемпион мира в супертяжелом весе, британский боксер Тайсон Фьюри, лишившийся своих титулов из-за проблем с допингом и наркотиками, ответил на критику действующего обладателя титулов WBA, IBF и IBO Энтони Джошуа.

«Цыганский Король» на своей странице в одной из социальных сетей резко отреагировал на высказывания Джошуа, назвавшего действия Фьюри в бою против Владимира Кличко скучными.

«Скучный парень! Мы увидим, кто является скучным, когда ты встретишься со мной! Большой хулиган – это не ты. Ты – большой бездомный. Большая женщина – вот твое название. Я много раз встречал таких людей. Человек, который не может идентифицировать себя. Искусственный нигериец. Я больше нигериец, чем ты! Я подниму флаг Нигерии после победы над тобой. Цыган представляет весь мир! Мухаммед Али называл таких людей как ты Дядя Том».

Источник — Klitschko-brothers

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