Леннокс ЛЬЮИС: «Бой Мейвезер – Макгрегор нельзя воспринимать всерьез»

Бывший абсолютный чемпион мира в супертяжелом весе британец Леннокс Льюис в комментарии Daily Star раскритиковал идею проведения боя бывшего чемпиона мира в пяти весовых категориях американца Флойда Мейвезера со звездой ММА ирландцем Конором Макгрегором по правилам бокса.

«Я не могу воспринимать этот бой всерьез. Мейвезер лучший в своей весовой категории, и никто не мог к нему даже прикоснуться в боксе. Он является боксером высочайшего уровня, и с ним будет драться человек из другого вида спорта? Это просто смехотворно, как по мне.

Бокс и ММА – это два совершенно разных вида спорта. Флойд остановит его. Он слишком хорош в боксе, а Макгрегор в этом виде спорта слишком неопытен. Я не буду покупать этот бой по PPV, поскольку и так знаю, кто победит – так зачем тогда это смотреть?», - сказал Леннокс Льюис.