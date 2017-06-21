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Леннокс ЛЬЮИС: «Бой Мейвезер – Макгрегор нельзя воспринимать всерьез»

Флойд слишком хорош в боксе, считает легендарный боец

  • 21.06.2017 08:41
  • 485 просмотров
  • 2 комментария
Метки
boxnews.com.ua, Леннокс Льюис
© boxnews.com.ua, Леннокс Льюис

Бывший абсолютный чемпион мира в супертяжелом весе британец Леннокс Льюис в комментарии Daily Star раскритиковал идею проведения боя бывшего чемпиона мира в пяти весовых категориях американца Флойда Мейвезера со звездой ММА ирландцем Конором Макгрегором по правилам бокса.

«Я не могу воспринимать этот бой всерьез. Мейвезер лучший в своей весовой категории, и никто не мог к нему даже прикоснуться в боксе. Он является боксером высочайшего уровня, и с ним будет драться человек из другого вида спорта? Это просто смехотворно, как по мне.

Бокс и ММА – это два совершенно разных вида спорта. Флойд остановит его. Он слишком хорош в боксе, а Макгрегор в этом виде спорта слишком неопытен. Я не буду покупать этот бой по PPV, поскольку и так знаю, кто победит – так зачем тогда это смотреть?», - сказал Леннокс Льюис.

Источник — Boxingnews

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Комментарии
    aka_MIK
      aka_MIK, 21.06.2017 09:14
    +1
    Логично. Откуда такие бюджеты - непонятно
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    reaktor1979
    reaktor1979, 21.06.2017 09:29
    0
    Та Флойд замутил лохотрон, без всяких рисков срубить бабла хочет.
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