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Тренер Уорда: «Андре может перебоксировать Джошуа»

Вирджил Хантер уверен в силах своего подопечного

  • 21.06.2017 09:30
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klitschko-brothers.com. Андре Уорд
© klitschko-brothers.com. Андре Уорд

Тренер чемпиона мира в полутяжелом весе американца Андре Уорда Вирджил Хантер считает, что его подопечный способен перейти в супертяжелый вес и победить тамошнего чемпиона - британского гиганта Энтони Джошуа.

«Я хотел бы увидеть Уорда в бою против Джошуа. И я говорю это совершенно серьезно. Я думаю, что это был бы очень интересный бой, который многие назвали бы самоубийством для Уорда. Но в Джошуа есть нечто, что позволяет мне думать, что Андре может его перебоксировать», - сказал Вирджил Хантер.

Источник — Boxingnews

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