Тренер Уорда: «Андре может перебоксировать Джошуа»

Тренер чемпиона мира в полутяжелом весе американца Андре Уорда Вирджил Хантер считает, что его подопечный способен перейти в супертяжелый вес и победить тамошнего чемпиона - британского гиганта Энтони Джошуа.

«Я хотел бы увидеть Уорда в бою против Джошуа. И я говорю это совершенно серьезно. Я думаю, что это был бы очень интересный бой, который многие назвали бы самоубийством для Уорда. Но в Джошуа есть нечто, что позволяет мне думать, что Андре может его перебоксировать», - сказал Вирджил Хантер.