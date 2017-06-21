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Реванш Ломаченко – Салидо может состояться 5 августа

Команды боксеров практически договорились о проведении боя

  • 21.06.2017 09:55
  • 365 просмотров
  • 1 комментария
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klitschko-brothers.com
© klitschko-brothers.com

Команды чемпиона мира по версии WBO в первом легком весе Василия Ломаченко и Орландо Салидо, который нанес украинцу единственное поражение на профи-ринге, близки к подписанию контракта на бой.

По словам менеджера Салидо Шона Гиббонса, его боксера устраивает предложенный гонорар за бой и он дал своё принципиальное согласие на проведение поединка. Реванш Ломаченко – Салидо может состояться 5 августа в Лос-Анджелесе.

«Салидо дал принципиальное согласие на матч-реванш. Остался один нерешенный вопрос, с которым пытается разобраться Top Rank, скоро мы поговорим об этом. Салидо согласился с финансовыми условиями, так что осталось уладить один последний вопрос, который я оставил Top Rank. Мы сделали все, чтобы дать Ломаченко возможность отомстить за поражение», — цитирует Гиббонса «Чемпионат» со ссылкой на BoxingScene.

Источник — Klitschko-brothers

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Комментарии
    macaron4eg
    macaron4eg, 21.06.2017 10:56
    0
    Не стал бы называть этот бой шагом назад скорее шаг в сторону. Салидо заметно сдал после боя с Ломом, победу Васи воспримут как должное. Для движения вперед нужен зрелищный нокаут. Хотя я бы вообще не советовал тратить время на реванш.
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