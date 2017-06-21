Команды чемпиона мира по версии WBO в первом легком весе Василия Ломаченко и Орландо Салидо, который нанес украинцу единственное поражение на профи-ринге, близки к подписанию контракта на бой.

По словам менеджера Салидо Шона Гиббонса, его боксера устраивает предложенный гонорар за бой и он дал своё принципиальное согласие на проведение поединка. Реванш Ломаченко – Салидо может состояться 5 августа в Лос-Анджелесе.

«Салидо дал принципиальное согласие на матч-реванш. Остался один нерешенный вопрос, с которым пытается разобраться Top Rank, скоро мы поговорим об этом. Салидо согласился с финансовыми условиями, так что осталось уладить один последний вопрос, который я оставил Top Rank. Мы сделали все, чтобы дать Ломаченко возможность отомстить за поражение», — цитирует Гиббонса «Чемпионат» со ссылкой на BoxingScene.