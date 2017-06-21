Промоутер Джошуа: «Кличко нужен новый стимул»

Эдди Хирн, промоутер чемпиона мира по версиям IBF, WBA и IBO в супертяжелом весе британца Энтони Джошуа, ищет все новых и новых путей, как бы склонить украинца Владимира Кличко к бою-реваншу с Джошуа. И, что характерно для Хирна, во главу угла он, как всегда, ставит финансовый вопрос, считая, что и для Владимира главной мотивацией в боксе являются деньги.

«Я слышал, что Кличко пока не определился насчет реванша с Джошуа, но для меня это просто четкий сигнал, что его команда ждет четких финансовых предложений. Я также должен их предоставить и своему бойцу», - сказал Эдди Хирн.

Промоутер также добавил, что готов провести бой-реванш и за пределами Великобритании, если Кличко не хочет драться на Туманном Альбионе.

«Я думаю, что Кличко нужен новый стимул - это означает, что второй бой мог бы пройти за пределами Великобритании. Поэтому сегодня Лас-Вегас выглядит очень сильным кандидатом на проведение этого боя», - сказал Эдди Хирн.