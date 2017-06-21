Усик может принять участие в турнире World Boxing Super Series

Существует большая вероятность того, что чемпион мира по версии WBO в первом тяжелом весе украинец Александр Усик примет участие в турнире World Boxing Super Series, который должен определить лучшего боксера мира в крезервейте.

Об этом, ссылаясь на исполнительного директора компании К2 Promotions, сообщает американский журналист Майк Коппинджер.

Напомним, что свое согласие на участие в турнире WBSS в первом тяжелом весе уже дали чемпионы мира по версиям WBC и IBF - Майрис Бриедис и Мурат Гассиев соответственно - а также экс-чемпион мира по этим же версиям Кшиштоф Влодарчик.

Ожидается, что в турнире также могут принять участие российские боксеры Денис Лебедев и Дмитрий Кудряшов, кубинец Юниер Дортикос и поляк Кшиштоф Гловацки.