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Усик может принять участие в турнире World Boxing Super Series

Соревнования должны определить лучшего боксера мира в крезервейте

  • 21.06.2017 15:12
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boxingscene.com. Александр Усик
© boxingscene.com. Александр Усик

Существует большая вероятность того, что чемпион мира по версии WBO в первом тяжелом весе украинец Александр Усик примет участие в турнире World Boxing Super Series, который должен определить лучшего боксера мира в крезервейте.

Об этом, ссылаясь на исполнительного директора компании К2 Promotions, сообщает американский журналист Майк Коппинджер.

Напомним, что свое согласие на участие в турнире WBSS в первом тяжелом весе уже дали чемпионы мира по версиям WBC и IBF - Майрис Бриедис и Мурат Гассиев соответственно - а также экс-чемпион мира по этим же версиям Кшиштоф Влодарчик.

Ожидается, что в турнире также могут принять участие российские боксеры Денис Лебедев и Дмитрий Кудряшов, кубинец Юниер Дортикос и поляк Кшиштоф Гловацки.

Источник — Boxingnews

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