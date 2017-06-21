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Хурцидзе может получить 40 лет тюрьмы за связь с русской мафией

Грузинский боксер может надолго оказаться за решеткой и лишиться внушительной суммы денег

  • 21.06.2017 16:49
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sportarena.com. Автандил Хурцидзе
© sportarena.com. Автандил Хурцидзе

Грузинский боксер, который был арестован в США в рамках уголовного дела, связанного с деятельностью преступного синдиката, может надолго оказаться за решеткой и лишиться внушительной суммы денег.

Об этом сообщает известный боксерский инсайдер и аналитик ESPN Дэн Рафаэль. По его информации, Хурцидзе, который был арестован вместе с 33 фигурантами громкого дела, обвиняется по закону RICO (создание и участие в деятельности преступных организаций), а также подозревается в совершении мошенничества. Каждый пункт обвинения предполагает до 20 лет тюремного заключения и штраф в размере 250 000 долларов.
 
Хурцидзе был арестован 7 июня, лишившись таким образом возможности провести титульный бой с чемпионом мира WBO в среднем весе Билли Джо Сондерсом. Всем арестованным инкриминируют причастие к преступной организации. Их обвиняют в рэкете, грабеже и заказных убийствах, а также другой незаконной деятельности.

Источник — Klitschko-brothers

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