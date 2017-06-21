Хурцидзе может получить 40 лет тюрьмы за связь с русской мафией

Блин да в Киеве вспомните были инциденты с организацией нужно учиться обслуживать матчи,то стюар...

Что хочу то и верчу

Слушай реально смешно тебя читать))). Ты наверное еще лоб хмуришь, стараешься сделать умным лицо,...

сербов не пройдут. но 5 очей за неспортивное поведение - это круто!

Вот это был бы кайф. Определить лучшего тяжа в мире, но я честно не верю что проведение такого ту...

Одно интересно.Кому и зачем это нужно

"Если «Сталь» снимется с УПЛ до 1 июля (начало заявочного периода и трансферного окна), то с...

Плей-офф?? Его не будет!