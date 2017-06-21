Президент WBC: «Весь мир ждет битвы Джошуа – Уайлдер»

Президент Всемирного боксерского совета Маурисио Сулейман заявил, что WBC поддержит объединительный бой между обладателем титула по версии организации в супертяжелом весе Деонтеем Уайлдером и чемпионом мира WBA/ IBF/IBO Энтони Джошуа, если оба боксера решат проводить такой поединок. Если же англичанин получит от Владимира Кличко согласие на матч-реванш, то Уайлдер встретится с победителем возможного боя.



Об этом Сулейман сообщил в комментарии ESPN, заявив, что боксерский мир нуждается в больших объединительных боях. Правда, по словам президента WBC, Уайлдеру, который на прошлой неделе был задержан за хранение марихуаны и отпущен под залог в 1 000 долларов, предстоит провести обязательную защиту против Бермейна Стиверна.



«Считаю необходимым получить как можно больше объединительных поединков. Сейчас в профессиональном боксе так много чемпионов, что у лучшего из них могут закончиться соперники. Организация боя между Уайлдером и Джошуа - наша обязанность. Думаю, весь мир ждет этой битвы, и я не вижу, чтобы кто-то мог их победить. Да, у Уайлдера есть обязательная защита, мы изучаем этот вопрос, когда думаем о бое с Джошуа. Мы сделаем все для возможного боя. Если оба бойца будут доступны для объединения, мы в полной мере поддержим его организацию».