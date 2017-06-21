Шестеро украинцев выступят в полуфиналах чемпионата Европы

21 июня в вечерней сессии четвертьфиналов чемпионата Европы по боксу, который проходит в Харькове, путевки в полуфинал добыли четверо украинцев.
Первым на ринг вышел Дмитрий Замотаев, выступающий в весовой категории до 52 кг, которому противостоял израильтянин Давид Алавердян. Бой прошел в обоюдоострой борьбе, поэтому мнения судей разделились – победа досталась украинцу со счетом 4:1.
В полуфинале соперником Замотаева будет победитель пары Даниэль Асенов (Болгария) – Тарик Ибрагим (Германия).
В супертяжелом весе ( больше 91 кг) украинец Виктор Выхрист единогласным решением судей одолел румына Михаи Нестора. Поединок получился очень вязким и с обилием клинчей, однако украинец с выгодой использовал свое преимущество в антропометрии и не позволил нанести сопернику опасные удары.
В полуфинале чемпионата Европы Выхрист встретится с победителем пары Максим Бабанин (Россия) – Алексей Заватин (Молдова).
В весовой категории до 60 кг Юрий Шестак одержал тяжелую победу над французом Софьеном Умихом. Преимущество украинцу обеспечили активные начало и концовка поединка, судьи отдали ему победу раздельным решением – 3:2.
Соперником Шестака по полуфиналу будет победитель пары Каллум Френч (Англия) – Энрико Лакрус (Нидерланды).
В категории до 69 кг Евгений Барабанов сломил сопротивление азербайджанца Парвиза Багирова единогласным решением судей. Украинец тактически переиграл соперника благодаря ставке на бой на близкой дистанции.
В полуфинале чемпионата Европы Барабанов встретится с победителем пары Сергей Собылинский (Россия) – Пэт Маккормэк (Англия).
Таким образом, в полуфиналах чемпионата Европы в Харькове выступят шестеро украинцев. В дневной сессии путевки в полуфинал завоевали Николай Буценко и Александр Хижняк.
Источник — Xsport
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