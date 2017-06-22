ПОВЕТКИН: «Не знаю, как будет боксировать Руденко, но готов ко всему»

Российский супертяжеловес Александр Поветкин в интервью World Boxing News сказал, что пока не думает о возможном поединке за титул чемпиона мира, а всецело сконцентрирован на бою с украинцем Андреем Руденко:

«Я думаю, что у меня правильный подход и хорошая команда, и я уверен, что сейчас (в 37 лет) я лучше, чем был в 27. На данный момент я, в принципе, не думаю о поединке за титул чемпиона мира - только о бое с Руденко, и моя задача - показать впечатляющий бокс.

Как будет боксировать Руденко? Это мне нелегко сказать - я не знаю его достаточно хорошо. Я видел его интервью, где он говорил, что будет работать с дистанции, но это может быть тактический ход, а на самом деле он будет вести бой по-другому. Я не уверен в том, как он будет боксировать, но я готов ко всему», - сказал Александр Поветкин.