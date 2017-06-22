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Джонни НЕЛЬСОН: «Беллью вернется в крузервейт ради боя с Уордом»

Экс-чемпион мира считает, что Андре Уорду не стоит драться с Энтони Джошуа

  • 22.06.2017 09:16
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AP. Андре Уорд и Сергей Ковалев
© AP. Андре Уорд и Сергей Ковалев

Экс-чемпион мира в крузервейте, а ныне эксперт телеканала Sky Sports Джонни Нельсон, считает что чемпиону мира по версиям WBA, WBO и IBF в полутяжелом весе Андре Уорду не стоит бросать вызов обладателю титулов WBA, IBO и IBF в супертяжах Энтони Джошуа, но можно подняться в весе и сразиться с Тони Беллью, который весной досрочно победил Дэвида Хэя.

По мнению Нельсона, наборы сильных качеств Джошуа - рост, длина рук, скорость и мощь – нивелируют превосходство Уорда, который заявил, что бой с Энтони возможен, в боксерских навыках.

«Боец хочет иметь одно явное преимущество над соперником: рост, длина рук или скорость. Все это есть и у Джошуа, - цитирует Нельсона BoxingScene. – Если ты не имеешь в этом преимущества, не важно, насколько ты хорош – ты проиграешь. Уорд потерпел бы первое поражение, без сомнений. Джошуа бы его нокаутировал.

Андре может перейти в более тяжелый вес и встретиться с Тони Беллью. Это отличный оппонент для него. Беллью вернется в крузервейт ради такого боя. У него есть удар, рост, размах рук и мощь, а у Уорда - мастерство и умное движение. Беллью все равно с кем драться».

Источник — Klitschko-brothers

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