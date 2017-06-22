70% налог. Поэтому когда Бэкхем там играл, он сказал чтобы все шли в жопу, а все деньги с его зп ...

Я не уверен в том, как он будет боксировать, но я готов ко всему», - сказал Александр Поветкин.--...

Говорят, там ещё и махач знатный в конце был

У цапков в запасе всегда есть ход медведем. Местный умелец вылепит им из гавна любой кубок.

Кстати,Оскар и Витцель вызываются в свои сборные

Ну Липпи был.Странный ты.Это работа и почему уважающий себя человек не может работать в Китае?

Я же написал - "уважающие себя игроки и тренеры " , не заробитчане как Тейшейра ,Витс...