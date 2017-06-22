Вчера состоялись поединки 1/4 финала чемпионата Европы по боксу, который проходит в Харькове. По итогам дня путевки в следующий раунд турнира завоевали шестеро украинских боксеров.
В полуфиналы чемпионата Европы вышли:
– Александр Хижняк (75 кг)
– Виктор Выхрист (+91 кг)
– Николай Буценко (56 кг)
– Дмитрий Замотаев (52 кг)
– Евгений Барабанов (69 кг)
– Юрий Шестак (60 кг)
Источник — Facebook.com
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