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5 день чемпионата Европы по боксу. Как это было

Фоторепортаж с четвертьфиналов континентального первенства

  • 22.06.2017 10:27
  • 381 просмотров
  • 1 комментария
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facebook.com/UkrainianBoxingFederation
© facebook.com/UkrainianBoxingFederation

Вчера состоялись поединки 1/4 финала чемпионата Европы по боксу, который проходит в Харькове. По итогам дня путевки в следующий раунд турнира завоевали шестеро украинских боксеров.

В полуфиналы чемпионата Европы вышли:

– Александр Хижняк (75 кг)

– Виктор Выхрист (+91 кг)

– Николай Буценко (56 кг)

– Дмитрий Замотаев (52 кг)

– Евгений Барабанов (69 кг)

– Юрий Шестак (60 кг)

Источник — Facebook.com

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