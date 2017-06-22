Деонтей УАЙЛДЕР: «Уайт создан для того, чтобы его били»

Чемпион мира по версии WBC в супертяжелом весе, американский боксер Деонтей Уайлдер раскрыл подробности предварительных переговоров об организации боя с Диллианом Уайтом, назвав сумму, за которую он согласится встретиться с британцем.

По словам Уайлдера, его будущий соперник должен быть интересен публике. По неофициальной информации, чемпиону мира предложили провести поединок против британца Диллиана Уайта, гарантировав американцу гонорар в 3 миллиона фунтов. Правда, окончательные условия контракта не ясны, а сам Уайлдер дал понять, что недоволен предложенной суммой и хочет получить за бой в два раза больше. Или же – бой с чемпионом мира по версиям WBA, IBF и IBO Энтони Джошуа. Об этом сам Уайлдер сообщил на своей странице в одной из социальных сетей, обратившись к промоутеру Уайта Эдди Хирну, который также представляет интересы и Джошуа.



«Брат, давай не будем играть, мы оба знаем, с кем из англичан я хочу встретиться в ринге, - отметил Уайлдер. – На съезде WBC ты коротко сказал мне, что ваш главный боец тоже помнит об этом. Так почему ты пытаешься навязать мне своих тараканов? Сначала это был Беллью, теперь это грязная тварь Уайт! Поменяйте свое предложение в 3 миллиона на семь и согласитесь на наши условия. Изменение моих планов действительно стоит денег. Вы приходите ко мне с предложением в 3 миллиона и хотите проводить бой на ваших условиях? Давайте посмотрим правде в глаза: люди хотят видеть меня в ринге и именно поэтому они ведутся на эту фигню. Уайт - это манекен в драке. Он создан, чтобы его били. Вы хотите бой со мной всего за 3 миллиона? Убирайтесь, а потом возвращайтесь с новыми предложениями, поскольку то, которое есть сейчас, вызывает отвращение».