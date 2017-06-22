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Бернд БЕНТЕ: «Любое решение Кличко будет бесповоротным»

Специалист поделился мнением о возможном реванше с Энтони Джошуа

  • 22.06.2017 10:51
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klitschko-brothers.com. Бернд Бенте
© klitschko-brothers.com. Бернд Бенте

Управляющий директор Klitschko Management Group Бернд Бенте заявил, что Владимир Кличко еще не принял решение касательно реванша с чемпионом мира по версиям WBA, IBF и IBO в супертяжелом весе и относительно своей дальнейшей карьеры, но любой выбор украинского боксера будет окончательным.

Как отметил Бенте, Владимир, по словам которого, внушительный гонорар в возможном матче-реванше – вопрос второстепенный, еще не озвучивал своего решения, но любой из вариантов не будет корректироваться. «Когда решение будет принято, это будет бесповоротный момент», - цитирует Бенте sport.de.

Источник — Klitschko-brothers

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