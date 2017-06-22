Геннадий ГОЛОВКИН: «Не вижу у Ковалева большого прогресса»

Чемпион мира в среднем весе казахстанец Геннадий Головкин на пресс-конференции в Нью-Йорке прокомментировал недавний бой-реванш россиянина Сергея Ковалева с американцем Андре Уордом, который закончился победой Уорда техническим нокаутом в восьмом раунде.

«Это была прекрасная война. Сергей остается Сергеем - я не вижу в нем большого прогресса. Ковалев - это Ковалев. Со стороны Уорда же больше бокса. Он умный парень», - сказал Головкин.

Отвечая на вопрос, не считает ли он, что рефери остановил бой слишком рано, Головкин сказал:

«Да, немного рановато. Я не рефери, я - боец. Но, думаю, рефери остановил бой рановато, потому что корпус - это не голова. Думаю, Тони (Викс) мог бы отсчитать один нокдаун, а затем, если бы Ковалев выглядел плохо, остановить бой, а не останавливать его сразу», - сказал Геннадий Головкин.