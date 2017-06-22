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Брайант ДЖЕННИНГС: «Кличко уже не тот, что в лучшие годы»

Но Владимир заслуживает уважения за свой бой с Джошуа, считает боксер

  • 22.06.2017 12:46
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  • 1 комментария
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boxnews.com.ua. Брайант Дженнингс
© boxnews.com.ua. Брайант Дженнингс

Американский супертяжеловес Брайант Дженнингс считает, что главным фактором не самых удачных результатов украинца Владимира Кличко в последние годы является его возраст - еще в 2015 году, во время боя с ним, Владимир Кличко, которому тогда уже было 39 лет, был далеко не тем Владимиром Кличко, каким он был в свои лучшие годы.

«Не хочу умалять заслуг Джошуа, но Кличко уже был не тем Кличко, что в  свои лучшие годы. Он уже, наверное, не был тем Кличко еще когда я дрался с ним. Но он заслуживает уважения за тот бой, так как справился со своей работой.

Джошуа еще есть куда расти, и за ним - будущее. Его бой с Кличко был хороший, зрелищный. Но люди видели в этом бою постаревшего Кличко. Даже в бою со мной он уже был постаревшим», - сказал Брайант Дженнингс в интервью Boxing News Online.

Источник — Boxingnews

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Комментарии
    brighi10
      brighi10, 22.06.2017 13:16
    +4
    правду говорит...один из самых бездарных боев Володи именно с Дженнингсом, после которого стало понятно что и Стюарда не хватает и сам Володя постарел
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