Брайант ДЖЕННИНГС: «Кличко уже не тот, что в лучшие годы»

Американский супертяжеловес Брайант Дженнингс считает, что главным фактором не самых удачных результатов украинца Владимира Кличко в последние годы является его возраст - еще в 2015 году, во время боя с ним, Владимир Кличко, которому тогда уже было 39 лет, был далеко не тем Владимиром Кличко, каким он был в свои лучшие годы.

«Не хочу умалять заслуг Джошуа, но Кличко уже был не тем Кличко, что в свои лучшие годы. Он уже, наверное, не был тем Кличко еще когда я дрался с ним. Но он заслуживает уважения за тот бой, так как справился со своей работой.

Джошуа еще есть куда расти, и за ним - будущее. Его бой с Кличко был хороший, зрелищный. Но люди видели в этом бою постаревшего Кличко. Даже в бою со мной он уже был постаревшим», - сказал Брайант Дженнингс в интервью Boxing News Online.