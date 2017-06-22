Дерек ЧИСОРА: «Бой Кличко против Джошуа получился отличным»

Британский боксер-супертяжеловес Дерек Чисора заявил, что поединок между Энтони Джошуа и Владимиром Кличко, состоявшийся 29 апреля на лондонском стадионе «Уэмбли», был отличным событием в мире спорта, а также признался, что мечтает в третий раз встретиться в ринге с Тайсоном Фьюри.

По словам Чисоры, Джошуа, владеющий сейчас титулами чемпиона мира по версиям WBA, IBF и IBO в супертяжелом весе, может еще долго удерживать пояса. «Если говорить о бое Джошуа против Кличко, то это был отличный поединок, отличное шоу, - цитирует Чисору The Sun. – Вы оказываетесь на полу, поднимаетесь и продолжаете драться! Если Энтони все сделает правильно, то еще длительное время будет удерживать пояса. Большинство бойцов не хотят драться с крутыми парнями, так что посмотрим как будет».



Как отметил Чисора, после двух проигранных боев Тайсону Фьюри он все еще не оставляет надежды вновь встретиться в ринге с «Цыганским Королем». «Я все еще третьего боя с ним. Хочу, чтобы рано или поздно мы снова сделали это. Третий поединок стал бы продолжением войны».