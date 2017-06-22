Войти или Зарегистрироваться
Вход на сайт
Зарегистрироваться или Напомнить пароль
Меню

Дерек ЧИСОРА: «Бой Кличко против Джошуа получился отличным»

Британский боксер отдал должное прошедшему поединку

  • 22.06.2017 13:46
  • 329 просмотров
  • 0 комментария
Метки
klitschko-brothers.com
© klitschko-brothers.com

Британский боксер-супертяжеловес Дерек Чисора заявил, что поединок между Энтони Джошуа и Владимиром Кличко, состоявшийся 29 апреля на лондонском стадионе «Уэмбли», был отличным событием в мире спорта, а также признался, что мечтает в третий раз встретиться в ринге с Тайсоном Фьюри.

По словам Чисоры, Джошуа, владеющий сейчас титулами чемпиона мира по версиям WBA, IBF и IBO в супертяжелом весе, может еще долго удерживать пояса. «Если говорить о бое Джошуа против Кличко, то это был отличный поединок, отличное шоу, - цитирует Чисору The Sun. – Вы оказываетесь на полу, поднимаетесь и продолжаете драться! Если Энтони все сделает правильно, то еще длительное время будет удерживать пояса. Большинство бойцов не хотят драться с крутыми парнями, так что посмотрим как будет».

Как отметил Чисора, после двух проигранных боев Тайсону Фьюри он все еще не оставляет надежды вновь встретиться в ринге с «Цыганским Королем». «Я все еще третьего боя с ним. Хочу, чтобы рано или поздно мы снова сделали это. Третий поединок стал бы продолжением войны».

Источник — Klitschko-brothers

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.