Мейвезер начал подготовку к бою с Макгрегором

Американец Флойд Мейвезер начал подготовку к бою с ирландским бойцом UFC Конором Макгрегором, сообщает TMZ.
Мейвезер в Лос-Анджелесе в присутствии камер и журналистов провел 4-часовую тренировку, которой дал старт подготовки к встрече с Макгрегором.
Отметим, что поединок между Флойдом Мейвезером-младшим и Конором Макгрегором запланирован на 26 августа в городе Лас-Вегас (США). Билеты на бой реализуются уже полным ходом, стоимость которых достигает 90 тысяч долларов.
Ожидается, что оба спортсмена получат более 100 миллионов долларов.
Источник — Sport.ua
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