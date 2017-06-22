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Мейвезер начал подготовку к бою с Макгрегором

Бой запланирован на 26 августа

  • 22.06.2017 20:42
  • 398 просмотров
  • 2 комментария
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Мейвезер начал подготовку к бою с Макгрегором

Американец Флойд Мейвезер начал подготовку к бою с ирландским бойцом UFC Конором Макгрегором, сообщает TMZ.

Мейвезер в Лос-Анджелесе в присутствии камер и журналистов провел 4-часовую тренировку, которой дал старт подготовки к встрече с Макгрегором.

Отметим, что поединок между Флойдом Мейвезером-младшим и Конором Макгрегором запланирован на 26 августа в городе Лас-Вегас (США). Билеты на бой реализуются уже полным ходом, стоимость которых достигает 90 тысяч долларов.

Ожидается, что оба спортсмена получат более 100 миллионов долларов.

Источник — Sport.ua

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Комментарии
    reaktor1979
      reaktor1979, 22.06.2017 21:47
    0
    стоимость которых достигает 90 тысяч долларов.
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    Есть такие ЛОХИ которые за этот цирк готовы платить такие деньги?
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    KIEWADIM
      KIEWADIM, 22.06.2017 22:05
    +1
    reaktor1979, 22.06.2017 21:47
    стоимость которых достигает 90 тысяч долларов.
    ------------------------------------------------
    Есть такие ЛОХИ которые за этот цирк готовы платить такие деньги?
    врядли челов у которых есть столько бабла на билет, можно назвать лохами)
    Ссылка
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