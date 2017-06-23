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Двоюродный брат Тайсона Фьюри вернется на ринг 8 июля

Британец надеется пойти по стопам брата и стать чемпионом

  • 23.06.2017 08:02
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Двоюродный брат Тайсона Фьюри вернется на ринг 8 июля

Британский супертяжеловес Хью Фьюри, не выходивший в ринг с апреля прошлого года и отказавшийся из-за травмы от запланированного на май поединка с чемпионом мира по версии WBO Джозефом Паркером, свой следующий поединок проведет 8 июля.

Об этом сообщает Boxing Scene. «Не могу дождаться возвращения на ринг. Я был разочарован упущенным шансом завоевать титул в бою с Паркером, но травмы в боксе – обычная вещь. Я получу шанс сразиться за пояс WBO позже в этом году и проследую по стопам Тайсона», — цитирует Фьюри издание.

Источник — Klitschko-brothers

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