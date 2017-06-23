Двоюродный брат Тайсона Фьюри вернется на ринг 8 июля

Британский супертяжеловес Хью Фьюри, не выходивший в ринг с апреля прошлого года и отказавшийся из-за травмы от запланированного на май поединка с чемпионом мира по версии WBO Джозефом Паркером, свой следующий поединок проведет 8 июля.



Об этом сообщает Boxing Scene. «Не могу дождаться возвращения на ринг. Я был разочарован упущенным шансом завоевать титул в бою с Паркером, но травмы в боксе – обычная вещь. Я получу шанс сразиться за пояс WBO позже в этом году и проследую по стопам Тайсона», — цитирует Фьюри издание.