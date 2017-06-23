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Салидо может отказаться от боя с Ломаченко

Мексиканец хочет встретиться с американцем Джервонтой Дэвисом

  • 23.06.2017 14:26
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boxingscene.com. Василий Ломаченко и Орландо Салидо
© boxingscene.com. Василий Ломаченко и Орландо Салидо

Бывший чемпион мира в двух весовых категориях мексиканец Орландо Салидо может отказаться от проведения боя-реванша с чемпионом мира по версии WBO во втором полулегком весе украинцем Василием Ломаченко ради поединка с чемпионом мира по версии IBF в этой же весовой категории американцем Джервонтой Дэвисом, сообщает ESPN Deportes.

Дэвис проведет свой следующий бой 26 августа в Лас-Вегасе в андеркарте поединка своего промоутера Флойда Мейвезера против звезды ММА Конора Макгрегора, и именно Салидо команда Дэвиса хочет видеть соперником своего бойца в этом бою.

Источник — Boxingnews

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