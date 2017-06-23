Салидо может отказаться от боя с Ломаченко

Бывший чемпион мира в двух весовых категориях мексиканец Орландо Салидо может отказаться от проведения боя-реванша с чемпионом мира по версии WBO во втором полулегком весе украинцем Василием Ломаченко ради поединка с чемпионом мира по версии IBF в этой же весовой категории американцем Джервонтой Дэвисом, сообщает ESPN Deportes.

Дэвис проведет свой следующий бой 26 августа в Лас-Вегасе в андеркарте поединка своего промоутера Флойда Мейвезера против звезды ММА Конора Макгрегора, и именно Салидо команда Дэвиса хочет видеть соперником своего бойца в этом бою.