ХИРН: «Внутреннее чувство подсказывает, что реванш с Кличко состоится»

Эдди Хирн, представляющий интересы чемпиона мира по версиям WBA IBF IBO в супертяжелом весе Энтони Джошуа, заявил о своей уверенности в том, что Владимир Кличко согласится на повторный поединок с его подопечным, если удастся устроить невероятное событие, включающее в себя несколько аспектов.



Как отметил Хирн, он надеется, что матч-реванш между Владимиром Кличко и Энтони Джошуа состоится, однако для этого надо организовать действительно неординарное событие в мире бокса, чтобы повторный поединок превзошел рекордные показатели первого боя.



«Вероятно, нам осталось около двух недель до принятия командой Кличко решения и изложения всех деталей, — рассказал Хирн в интервью британскому GQ. – Интерес к матчу-реваншу действительно огромный: у нас были предложения их Нигерии, Китая, Лас-Вегаса. Некоторые из претендентов уже проводили боксерские поединки такого масштаба, некоторые – нет. Но выбор места проведения возможного реванша должен быть волнующим для каждого из боксеров. Бой на «Уэмбли» был рекордным, одним из тех, которые попадают в историю. Это значит, что если я скажу Кличко, что мы можем провести повторный поединок в Стратфорде (один из районов Лондона) на пару миллионов фунтов, он точно откажется от боя и уйдет на спортивную пенсию. Однако, если мы предложим ему, к примеру, поединок в Лас-Вегасе на MGM Grand, который принесет больше, чем первый бой, уверен, что Владимир согласится еще раз встретиться с Джошуа. У Энтони другая ситуация. Свою карьеру в профессионалах он рассматривает как путешествие длинной в восемь-десять лет, проводя по два боя в год. Он любит драться в Британиии будет драться с кем угодно, но он не спешит. Что важно для него и меня как промоутера: мы хотим преодолеть барьеры, хотим убедиться, что творим историю. Бой на «Уэмбли» был для Энтони началом, тогда как Кличко уже подходит к завершении боксерской карьеры. В любом случае нам нужно сделать что-то особенное, а это требует времени. Однако, мое внутреннее чувство подсказывает, что этот бой произодет».



Хирн в очередной раз обозначил главных ближайших соперников Джошуа – Кличко, Уайлдер, Фьюри и Уайт. Правда, в случае с «Цыганским Королем» есть определенные нюансы. «Тайсон продолжает говорить, что его возвращение на ринг уже близко, но на данный момент это не так. Все очень запутанно, поскольку Британский антидопинговый комитет перенес слушание его дела. Возможно, даже на конец года. Но никто не знает почему. Все это мне кажется очень подозрительным. Если он принимал запрещенные препараты, давайте объявим это и дисквалифицируем его. Если нет, то все эти предыдущие решения должны иметь серьезное юридическое обоснование. Но все это – не наши проблемы. Фьюри – великолепный боксер, и никто так не хочет, чтобы он вновь был в ринге, как я и Энтони. Но на данный момент, все, что делает Тайсон – это создание шума, пытаясь заполучить бой, когда он имеет лишний вес и не имеет боксерской лицензии. Мы не уклоняемся от боя. Хочу сказать Тайсону: «Реши вопросы, вернись на ринг и давай сделаем самый большой бой в истории бокса».



По словам Хирна, бой с Уайлдером также возможен, однако, было бы правильно, чтобы американский боксер, владеющий титулом WBC в супертяжелом весе, провел в Великобритании «ознакомительный» поединок с Диллианом Уайтом. «Мы сделали хорошее предложение. У команды Уайлдера есть определенные вопросы, которые надо решить. Имею ввиду, обязательную защиту титула. С другой стороны, мы предложили хорошие условия и, думаю, что команда Уайлдера заинтересовалась этим. Бой Уайлдер – Уайт будет очень большим. Никто не хочет драться с Диллианом, у которого хороший удар, крепкий подбородок и хорошая скорость. Но если Уайлдер хочет сделать себя имя в Британии перед возможным объединительным боем с Джошуа, поединок с Уайтом стал бы отличным решением. Конечно, если Уайлдер проиграет, то все усложнится. Но это обоюдный риск. У Энтони есть четыре противника, с которыми он действительно хочет драться: Владимир Кличко, Тайсон Фьюри, Деонтей Уайлдер и Диллиан Уайт».