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Чемпионат Европы по боксу. Буценко вышел в финал

Украинец разобрался с ирландцем Куртом Уокером

  • 23.06.2017 16:03
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facebook.com/UkrainianBoxingFederation. Николай Буценко
© facebook.com/UkrainianBoxingFederation. Николай Буценко

Украинский боксер Николай Буценко вышел в финал чемпионата Европы по боксу, который проходит в Харькове.

В полуфинальном поединке 25-летний одессит не оставил шансов ирландцу Курту Уокеру. Все три раунда Буценко методично избивал соперника, демонстрируя свое превосходство в ринге. Два раза Уокер опускался на колено, но рефери не стал отсчитывать нокдаун.

Финальные поединки пройдут в воскресенье, 25 июня.

Видео 3-го раунда:

Источник — Sport.ua

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