Украинский боксер Николай Буценко вышел в финал чемпионата Европы по боксу, который проходит в Харькове.
В полуфинальном поединке 25-летний одессит не оставил шансов ирландцу Курту Уокеру. Все три раунда Буценко методично избивал соперника, демонстрируя свое превосходство в ринге. Два раза Уокер опускался на колено, но рефери не стал отсчитывать нокдаун.
Финальные поединки пройдут в воскресенье, 25 июня.
Видео 3-го раунда:
Источник — Sport.ua
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