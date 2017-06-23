...сукисы, не песдите, может хоть эти ужесточения со стороны нбу заставят вас подумать и принять ...

Возомнил о себе пацан, однако! Похоже, очередная пустышка в украинском футболе...

Что бы эта бездарь Кварцяный не говорил , но он не тренер ШАХТЕРА и не фиг свое свиное рыло в чуж...

Васек,а я тебя уважаю.Единственный футболист-лавочник,который по популярности не уступает ни одно...