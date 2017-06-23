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Чемпионат Европы по боксу. Хижняк поборется за золото

В полуфинале украинец не ощутил сопротивления со стороны итальянца Сальваторе Кавальеро

  • 23.06.2017 16:52
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facebook.com/UkrainianBoxingFederation. Николай Буценко
© facebook.com/UkrainianBoxingFederation. Николай Буценко

Украинский боксер Александр Хижняк (весовая категория до 75 кг) стал финалистом чемпионата Европы по боксу, который проходит в Харькове.

В полуфинальном бое Хижняк деклассировал итальянца Сальваторе Кавальеро. В течение поединка соперник украинца пропустил множество прицельных ударов, а в конце третьего ранда еле стоял на ногах. Как итог: победа Хижняка единогласным решением судей – 5:0.

Напомним, ранее в финал категории до 56 кг вышел Николай Буценко.

Финальные поединки пройдут в воскресенье, 25 июня

Источник — Sport.ua

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