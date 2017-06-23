Украинский боксер Александр Хижняк (весовая категория до 75 кг) стал финалистом чемпионата Европы по боксу, который проходит в Харькове.
В полуфинальном бое Хижняк деклассировал итальянца Сальваторе Кавальеро. В течение поединка соперник украинца пропустил множество прицельных ударов, а в конце третьего ранда еле стоял на ногах. Как итог: победа Хижняка единогласным решением судей – 5:0.
Напомним, ранее в финал категории до 56 кг вышел Николай Буценко.
Финальные поединки пройдут в воскресенье, 25 июня
Источник — Sport.ua
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