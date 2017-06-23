Следующим соперником Шелестюка станет мексиканец

Бронзовый призер Олимпийских Игр 2012 года украинец Тарас Шелестюк (15-0, 9 КО) проведет свой следующий бой 1 июля против мексиканца Хесуса Альвареса Родригеса (15-2-0, 2 КО). Бой состоится на арене Omega Products International в Сакраменто, США.
Для Шелестюка этот бой будет первым после ноябрьской победы над Джейми Эррера, а также, паузы возникшей из-за травмы.
Соперник украинца начал карьеру на профессиональном ринге с 15 побед подряд, но последние два боя проиграл.
Источник — Xsport
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