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Следующим соперником Шелестюка станет мексиканец

Украинский боксер проведет бой с Хесусом Альваресом Родригесом 1 июля

  • 23.06.2017 17:33
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Sport.ua. Тарас Шелестюк
© Sport.ua. Тарас Шелестюк

Бронзовый призер Олимпийских Игр 2012 года украинец Тарас Шелестюк (15-0, 9 КО) проведет свой следующий бой 1 июля против мексиканца Хесуса Альвареса Родригеса (15-2-0, 2 КО). Бой состоится на арене Omega Products International в Сакраменто, США.

Для Шелестюка этот бой будет первым после ноябрьской победы над Джейми Эррера, а также, паузы возникшей из-за травмы.

Соперник украинца начал карьеру на профессиональном ринге с 15 побед подряд, но последние два боя проиграл.

Источник — Xsport

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