Чемпионат Европы по боксу. Замотаев уступил в полуфинале

Украинец Дмитрий Замотаев завоевал бронзовую медаль чемпионата Европы, который проходит в Харькове.
В полуфинальном поединке весовой категории до 52 кг Замотаев проиграл болгарину Даниелу Асенову единогласным решением судей – 0:5. Поединок проходил в конкурентной борьбе, поэтому судейское решение выглядит довольно спорным.
Напомним, ранее в финалы ЧЕ вышли Александр Хижняк и Николай Буценко.
Финальные поединки пройдут в воскресенье, 25 июня.
Источник — Sport.ua
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