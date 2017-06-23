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Чемпионат Европы по боксу. Замотаев уступил в полуфинале

Украинец остановился в шаге от финала

  • 23.06.2017 19:06
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facebook.com/UkrainianBoxingFederation
© facebook.com/UkrainianBoxingFederation

Украинец Дмитрий Замотаев завоевал бронзовую медаль чемпионата Европы, который проходит в Харькове.

В полуфинальном поединке весовой категории до 52 кг Замотаев проиграл болгарину Даниелу Асенову единогласным решением судей – 0:5. Поединок проходил в конкурентной борьбе, поэтому судейское решение выглядит довольно спорным.

Напомним, ранее в финалы ЧЕ вышли Александр Хижняк и Николай Буценко.

Финальные поединки пройдут в воскресенье, 25 июня.

Источник — Sport.ua

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