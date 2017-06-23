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Чемпионат Европы по боксу. Шестак вырвал путевку в финал

Украинец провел весь бой с рассечением

  • 23.06.2017 19:17
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facebook.com/UkrainianBoxingFederation. Юрий Шестак
© facebook.com/UkrainianBoxingFederation. Юрий Шестак

Украинский боксер Юрий Шестак (весовая категория до 60 кг) вышел в финал чемпионата Европы по боксу, который проходит в Харькове.

В поединке 1/2 финала украинец в напряженном поединке разделенным решением судей одолел британца Калума Френча – 3:2. Шестак лучше начинал раунды, но быстрее уставал, что позволяло англичанину выравнивать поединок. К счастью, ни усталость украинца, ни рассечение на его лбу, не помешали нашему спортсмену точно попадать в соперника.

Напомним, ранее в финалы ЧЕ вышли Александр Хижняк и Николай Буценко. Дмитрий Замотаев свой бой 1/2 финала проиграл.

Финальные поединки пройдут в воскресенье, 25 июня.

Источник — Sport.ua

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