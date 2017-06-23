Чемпионат Европы по боксу. Шестак вырвал путевку в финал

может таблица и правильная, но как странно видеть: Динамо которое без кубка выше Аякса, у которог...

ты шахтер видишь?-нет!-а он есть! эта таблица не правильная,тут шахт...

"СЕЗОНОВ" то есть сколько принимали участие!

Катятся вниз, но продолжают жить прошлым

а что за столбик "С"?

А де шахтьор ?????????????