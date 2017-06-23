Чемпионат Европы по боксу. Шестак вырвал путевку в финал

Украинский боксер Юрий Шестак (весовая категория до 60 кг) вышел в финал чемпионата Европы по боксу, который проходит в Харькове.
В поединке 1/2 финала украинец в напряженном поединке разделенным решением судей одолел британца Калума Френча – 3:2. Шестак лучше начинал раунды, но быстрее уставал, что позволяло англичанину выравнивать поединок. К счастью, ни усталость украинца, ни рассечение на его лбу, не помешали нашему спортсмену точно попадать в соперника.
Напомним, ранее в финалы ЧЕ вышли Александр Хижняк и Николай Буценко. Дмитрий Замотаев свой бой 1/2 финала проиграл.
Финальные поединки пройдут в воскресенье, 25 июня.
Источник — Sport.ua
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