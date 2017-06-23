Чемпионат Европы по боксу. Барабанов остановился за шаг до финала

Украинец Евгений Барабанов (весовая категория до 69 кг) остановился за шаг до финала чемпионата Европы по боксу, который проходит в Харькове.
В полуфинале Барабанов уступил англичанину Пэту Маккормэку единогласным решением судей – 0:5. Стоит отметить, что первые два раунда украинец провел очень пасивно, что и предопределило результат боя. И даже всплеск активности в третьем раунде уже не мог повлиять на результат поединка.
Напомним, ранее в финалы ЧЕ вышли Юрий Шестак, Александр Хижняк и Николай Буценко. Дмитрий Замотаев свой бой 1/2 финала проиграл.
Финальные поединки пройдут в воскресенье, 25 июня.
Источник — Sport.ua
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