Чемпионат Европы по боксу. Барабанов остановился за шаг до финала

Киевское Динамо самый титулованый клуб самой большой страны в современной истории человечества,а ...

---Можно было бы сразу задать вопрос,а почему он тогда не работает.Как он оценивает в связи с чем...

brandau_ua, 23.06.2017 20:43 -1Или про наших доблестных "защитников", несгибаемых патри...

да не винторогий я про тебя,ты в этом списке сразу за борей моисеевым и перед пенкиным ...

Или про наших доблестных "защитников", несгибаемых патриотов из добробатов типа Айдара ...

А, ты наверное про министра МВД или про журналиста Портникова, ну те, которые визитная карточка н...

винторогий начнешь своих шоу(геи)менов называть или напомнить?начнем-боря моисеевтеперь твоя оче...