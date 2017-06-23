Войти или Зарегистрироваться
Вход на сайт
Зарегистрироваться или Напомнить пароль
Меню

Леннокс ЛЬЮИС: «Кличко – очень жесткий конкурент»

Британский боксер поделился мнением об украинце

  • 23.06.2017 20:43
  • 86 просмотров
  • 0 комментария
Метки
klitschko-brothers.com
© klitschko-brothers.com

Бывший абсолютный чемпион в супертяжелом весе, знаменитый британец Леннокс Льюис, прокомментировал одну из фотографий на странице официального фан-клуба братьев Кличко в социальной сети Инстаграм, которая была приурочена к 14-й годовщине легендарной «Битвы Титанов» - эпическому поединку между ним и Виталием Кличко, который состоялся 21 июня 2003 года в Лос-Анджелесе.

«Кличко был всего на два очка впереди, на полпути в 12-ти раундовом бою. Виталий очень жесткий конкурент, которого я с гордостью называю своим другом... Но я был там не для того, чтобы выиграть по карточкам судей», - отметил Леннокс Льюис.

Источник — Klitschko-brothers

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.