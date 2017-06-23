Леннокс ЛЬЮИС: «Кличко – очень жесткий конкурент»

Бывший абсолютный чемпион в супертяжелом весе, знаменитый британец Леннокс Льюис, прокомментировал одну из фотографий на странице официального фан-клуба братьев Кличко в социальной сети Инстаграм, которая была приурочена к 14-й годовщине легендарной «Битвы Титанов» - эпическому поединку между ним и Виталием Кличко, который состоялся 21 июня 2003 года в Лос-Анджелесе.
«Кличко был всего на два очка впереди, на полпути в 12-ти раундовом бою. Виталий очень жесткий конкурент, которого я с гордостью называю своим другом... Но я был там не для того, чтобы выиграть по карточкам судей», - отметил Леннокс Льюис.
Источник — Klitschko-brothers
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