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Виктор Выхрист вышел в финал чемпионата Европы

Украинский боксер побил россиянина Максима Бабанина

  • 23.06.2017 21:43
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xsport.ua. Виктор Выхрист
© xsport.ua. Виктор Выхрист

Украинский супертяж Виктор Выхрист вышел в финал чемпионата Европы в Харькове, в полуфинале победив россиянина Максима Бабанина.

Украинец предпочел провести поединок на дальней дистанции, много работая джебом, лишь изредка подпуская к себе соперника. Эта тактика принесла результат – судьи отдали победу Выхристу – 4:1.

Таким образом, в финалах домашнего чемпионата Европы выступят четыре украинца: кроме Выхриста путевки в решающий поединок завоевали Юрий Шестак, Николай Буценко и Александр Хижняк. Дмитрий Замотаев и Евгений Барабанов прекратили борьбу в полуфинале.

Источник — Xsport

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