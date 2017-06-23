Украинский супертяж Виктор Выхрист вышел в финал чемпионата Европы в Харькове, в полуфинале победив россиянина Максима Бабанина.

Украинец предпочел провести поединок на дальней дистанции, много работая джебом, лишь изредка подпуская к себе соперника. Эта тактика принесла результат – судьи отдали победу Выхристу – 4:1.

Таким образом, в финалах домашнего чемпионата Европы выступят четыре украинца: кроме Выхриста путевки в решающий поединок завоевали Юрий Шестак, Николай Буценко и Александр Хижняк. Дмитрий Замотаев и Евгений Барабанов прекратили борьбу в полуфинале.