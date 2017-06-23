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Тайсон и Хьюи Фьюри проводят спарринги с Джо Джойсом

Джойс – один из самых больших талантов Британии

  • 23.06.2017 22:00
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klitschko-brothers.com
© klitschko-brothers.com

Серебряный призер Олимпиады в Рио, британский супертяжеловес Джо Джойс (рост 197 см), который помогал Энтони Джошуа при подготовке к поединку против Владимира Кличко в качестве спарринг-партнера, находится сейчас в тренировочном лагере семейства Фьюри, где официальный претендент по версии WBO Хьюи Фьюри спаррингует с Джойсом, готовясь к разминочному бою 8 июля, перед предстоящим поединком за титул против чемпиона мира Джозефа Паркера, который предварительно намечен на сентябрь.

По мнению английских СМИ, 31-летний Джойс – один из самых больших талантов Британии и, вполне вероятно, сможет в будущем рассчитывать на один из чемпионских поясов в супертяжелом дивизионе. Посмотреть на спарринги своего двоюродного брата с Джо Джойсом, решил и упитанный экс-чемпион мира Тайсон Фьюри, объявившись в тренировочном лагере. Скандальный британец, лишившийся своих титулов из-за проблем с допингом и наркотиками, ведя борьбу с лишним весом, также поспарринговал с британским проспектом Джо Джойсом.

Напомним, что обязательный претендент и первый номер рейтинга WBO в супертяжелом весе британец Хьюи Фьюри (20-0, 10 КО) проведет свой следующий бой 8 июля в Лондоне. Имя его соперника будет объявлено позже. Хьюи Фьюри не выходил в ринг с апреля прошлого года, когда он победил техническим решением судей камерунца Фреда Касси, а на эту же дату - 8 июля, планировалось возвращение на ринг и Тайсона Фьюри, но скандально-знаменитый представитель семейства Фьюри пока пытается привести себя в нормальный вид и вернуть былую физическую форму. Титульный поединок Хьюи Фьюри против чемпиона мира по версии WBO в супертяжелом весе, новозеландского боксера Джозефа Паркера, планируется в Манчестере в сентябре. Хьюи решил провести разминочный бой перед поединком с Паркером и видимо команда чемпиона мира пошла на уступки в переговорах с претендентом.

«Они хотят, чтобы Хью провел разминочный поединок, но мы четко указали в контракте, что если это и произойдет, этот поединок не должен быть слишком близким к дате боя с Джозефом», - заявлял ранее промоутер чемпиона WBO в супертяжелом весе Джозефа Паркера (23-0, 18 КО) Дэвид Хиггинс.

Источник — Klitschko-brothers

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